2025 Steam İstatistikleri Yeni Oyunlara Yaklaşımları Detaylandırdı

Görünüşe göre Steam kullanıcıları, bu yılın oyunlarına geçmiş yıllardaki ile benzer bir yaklaşım sergiliyorlar. Daha çok eski oyunlar tercih edilmeye devam edilmiş. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Steam Kullanıcılarının 2025 Yılı Oyunlarına Ayırdığı Vakit Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde 2025 Steam Retrospektif ortaya çıkmıştı. Bu sayede, geride bıraktığımız bir yıl boyunca oyuncuların mağaza istatistikleri hakkında güncel istatistikler açıklanmıştı. Yeni çıkan oyunların ne kadarının oynandığından fare ve klavye ile kontrol kolu arasında yapılan tercihlere ve en çok oynanan üç oyuna kadar ilginç detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Bu istatistikler aynı zamanda oyuncuların yeni çıkan oyunlara olan ilgisini de gözler önüne sermiş oldu. Verilere bakılırsa oyuncular, mağazada bu yıl yayınlanmış olan oyunların % 14 kadarına vakit ayırmıştılar. Önceki yıllara göre bakıldığında ise stabil bir oran olduğu söylenebilir. Öyle ki bu oran 2024 yılında % 15 iken, 2023 yılında % 9 ve 2022 yılında da % 17 seviyesindeymiş. Yani arada bir uçurumun olduğu pek söylenemez.

Görünüşe göre uzun süre önce çıkmış olan canlı servis ve çok oyunculu oyunlar, bu yıl içerisinde çıkmış olan tek ve çok oyunculu oyunlara göre daha fazla ilgi görmüş. Önceki yılların oranlarına baktığımızda, bu düzenin bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan, 2018 ila 2024 yılı arasında çıkan oyunların ortalama % 44 oranında daha fazla oynandığı ve listede Cyberpunk 2077, Elden Ring, HELLDIVERS 2, Red Dead Redemption 2 ve Rust gibi oyunların yer aldığı görülebiliyor. % 40 oranındaki diğer kısım ise Dota 2, Grand Theft Auto 5, PUBG: BattleGrounds ve Warfare gibi sekiz yıldan eski oyunlardan oluşuyor. İstatistiklerde, tüm Steam kullanıcıların % 4 kadarının ise pek çok oyunu denemek yerine seçili birkaç oyuna ilgi göstermeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Son olarak bu yıl, bildiğiniz gibi pek çok kaliteli oyunun çıktığını görmüştük. Bunların arasında ARC Raiders, Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33 ve Kingdom Come: Deliverance 2 de yılın popüler seçimleri olarak sıralandılar.