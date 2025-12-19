Steam'de Üç Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Basit oyunlar oynamayı tercih edenler, anime dünyasını yansıtan oyunlarda zaman geçirmekten hoşlananlar ve gerçek hayatı simüle eden oyunlar almak isteyenlerin ilgisini çekecek üç oyun ücretsiz hâle geldi. Özellikle simülasyon ve platform oyunlarını seviyorsanız yeni ücretsiz oyunlar arasından mutlaka birini almalısınız.

Steam'de Üç Oyun Ücretsiz Hâle Geldi

Rat Quest, 100% Orange Juice ve Toy Tinker Simulator, Steam'de ücretsiz oldu. Normalde Toy Tinker Simulator 7.29 dolar (312 TL), Rat Quest 2.99 dolar (128 TL), 100% Orange Juice ise 3.99 dolar (170 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da her üç oyunu da şimdi alırsanız toplam 610 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Kampanya, 21 Aralık saat 21.00'de sona erecek. O yüzden acele etmelisiniz.

Toy Tinker Simulator Fragmanı

Toy Tinker Simulator Nasıl Bir Oyun?

Bu oyun, oyuncakları tamir etmeye odaklanıyor. Oyunda eski, kırık ya da yıpranmış oyuncakları titiz bir işçilikle ilk günkü hâllerine hatta daha iyisine döndürerek başarılı bir oyuncak tamircisi olmaya çalışıyoruz. Oyunun büyük kısmı atölyede geçiyor. Parçaları söküp eksikleri birleştiriyorsunuz, birçok yenileme tekniği ile oyuncakları çok iyi bir duruma getiriyorsunuz.

Toy Tinker Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)

Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-6100T / AMD FX-6100

Intel Core i3-6100T / AMD FX-6100 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7-250X

NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7-250X Kullanılabilir Depolama Alanı: 10 GB

Rat Quest Fragmanı

Rat Quest Nasıl Bir Oyun?

Bu oyun, ilk başta oynaması çok basit ve eğlenceli bir platform oyunu gibi görünse de zamanla ne kadar zor olduğunu gösteren aşırı zor platform oyunları arasında yer alıyor. Oyunda minik bir fareyi kontrol ederek karmaşık ve dikey bir haritada zıplayarak engelleri aşmanız ve zirvedeki peynire ulaşmanız gerekiyor.

Rat Quest Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 3

AMD Ryzen 3 RAM: 4 GB

4 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 500 MB

100% Orange Juice Fragmanı

100% Orange Juice Nasıl Bir Oyun?

Bağımsız oyun geliştiricisi Orange Juice'un bütün karakterlerini bir araya getiren 100% Orange Juice, çok kaotik ve stratejik bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Anime oyunları arasında yer alan bu oyunda seçtiğimiz karakterlerle yıldızları toplamaya ve rakiplerimizi alt ederek belirlenen hedefe ulaşmaya çalışıyoruz.

100% Orange Juice Minimum Sistem Gereksinimleri