Tesla, Elektrikli Motosiklet Üretecek mi? Elon Musk Cevapladı

Son yıllarda özellikle İstanbul gibi nüfusun ve araç yoğunluğunun hızla yükseldiği şehirlerde otomobil kullanmak giderek zorlaşıyor. Trafiğin adeta sabır sınadığı bu dönemde toplu taşımaya yönelme ve motosiklet kullanımına olan ilgi de giderek artıyor.

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markalarından Tesla ise son zamanlarda elektrikli motosiklet iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Ortada pek çok söylenti dolaşırken şirketin CEO’su Elon Musk’tan tartışmalara son noktayı koyan açıklama geldi. Peki Tesla, elektrikli bir motosiklet üretecek mi?

Tesla Elektrikli Motosiklet Üretecek mi?

Ünlü iş insanı Elon Musk, X’te paylaşılan ve kendisinin elektrikli bir motosiklet tanıttığını gösteren ama aslında yapay zekâ ile oluşturulmuş videoya yanıt verdi. Musk, Tesla’nın hiçbir zaman elektrikli motosiklet üretmeyeceğini açık bir dille ifade ederek videonun gerçek olmadığını açıkladı.

Bu kararın temel nedeninin güvenlik olduğunu belirten Musk, motosikletleri Tesla’nın hedeflediği standartlarda yeterince güvenli hâle getiremeyeceklerini söyledi. Hatta kullanıcılara arazi motosikleti önerisinde bulunudu.

Never happening, as we can’t make motorcycles safe.



For @CommunityNotes, my near death experience was on a road bike.



Dirt bikes are safe if you ride carefully, as you can’t be smashed by a truck. — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2025

Musk, gençliğinde ciddi bir motosiklet kazası geçirdiğini daha önceki röportajlarında dile getirmişti. Bu nedenle motosikletlere karşı olumsuz bir bakışı olduğu düşünülüyor. Ayrıca Tesla’nın tamamen otonom bir sürüş deneyimi sunma hedefi kapsamında motosikletlerin bu vizyonla uyumsuz olması da şirketin bu alana mesafeli durmasının bir diğer nedeni olarak biliniyor.

