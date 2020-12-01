2025 Yılının Steam Özeti Sizin İçin Ne Diyor? Şimdi Göz Atabilirsiniz

2025 yılına veda edip, 2026 yılını karşılamamıza sayılı günler kaldı. Ertelenen oyunlar ile sektör açısından yine güzel bir yeni yıl bizi bekliyor. Peki 2025 yılının Steam özeti sizin için nasıl bir istatistik çıkarttı? Öğrenmeyi ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın.

Bu Yılı Steam Mağazasında Nasıl Geçirdiğinize Bakmayı Unutmayın

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde PlayStation ve Xbox da böyle bir fırsat sunmuş ve yıl içerisinde ne kadar oyun oynamış, ne kadar oyun oynamış, kaç tane kupa açmış olduğumuzu görebilmiştik. Benzer bir hamle Steam mağazasından da geldi.

Mağazanın ana sayfasında aşağılara indiğinizde, Yılınızın Retrospektifi şeklinde bir kısım göreceksiniz. Tercihen buradan da ulaşabilirsiniz. Tıkladıktan ve giriş yaptıktan sonra, geride bıraktığımız yıla ilişkin pek çok ilginç detayı görebiliyoruz.

Öne çıkanlar kısmında, yeni olanlar dahil toplamda kaç oyun ve demo oynadığınıza, nadir olanlar dahil kaç başarım açtığınıza, klavye ile fare ve kontrolcü arasındaki tercihinizi görebilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca en fazla vakit ayırdığınız ilk üç oyun da listeleniyor.

Sayfanın biraz daha aşağısına indiğimizde ise, performansımızın Steam topluluğu ile karşılaştırmaları da yapılıyor. Mesela 2025 yılında çıkmış oyunların yüzde kaçını oynadığınız gibi. Buna ek olarak, ağırlık verdiğiniz oyun türü, paylaştığınız ekran görüntüsü, hediye ettiğiniz oyun, eklediğiniz arkadaş, yazdığınız inceleme ve kazandığınız rozet ve dahası için sayısal değerler de görüntüleniyor.

Yukarıda bahsettiğimiz kısımların aşağısında ise, yıl içerisinde en çok vakit geçirdiğiniz oyunlara ilişkin detaylı analizler de karşımıza çıkıyor. Bu analizlerde toplam oynama süresi, oturum sayısı ve ara vermeden arka arkaya kaç gün oynadığınız görüntülenebiliyor. Ayrıca her bir oyunu başladığınız ve bitirdiğiniz ayı ve paylaştığınız ekran görüntülerini de görebiliyorsunuz.

Sayfanın en aşağısında ise, 2025 Yılının Steam Özeti’nizi paylaşabileceğiniz ayrı bir kısım da bulunuyor. Tercihen sosyal medya hesaplarınız veya internette veya Steam profilinizde vitrin olarak paylaşabiliyorsunuz.