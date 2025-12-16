127 TL'lik Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Nostaljik hissettiren aksiyon oyunlarını sever misiniz? Öyleyse sadece birkaç günlüğüne geçerli ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak isteyebilirsiniz. One Gun Guy isimli retro grafiklere sahip bu oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz ona sonsuza kadar sahip olabilir ve dilediğiniz zaman eğlencenin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

One Gun Guy Ücretsiz Oldu

One Gun Guy, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 2.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer şimdi alırsanız 127 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor ancak bunun için acele etmeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Ritual Games tarafından geliştirilen oyun sadece sınırlı süreliğine ücretsiz alınabiliyor.

Fırsat, 18 Aralık saat 21.00'ye kadar devam edecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu alırsanız One Gun Guy'a ücretsiz sahip olabilirsiniz ancak bu tarihten sonra oyunu denemek isteyenlerin ödeme yapması gerekecek. Oyunu bir kez kütüphanenize ekledikten sonra yüklemeseniz dahi ileride yükleyip oynama imkânına sahip olacağınızı da belirtelim.

One Gun Guy Fragmanı

One Gun Guy Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan One Gun Guy, sizi tehlikeli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda çeşitli düşmanlara karşı meydan okuyorsunuz. Bu düşmanları alt ederek ilerledikten sonra en nihayetinde son derece güçlü bir canavar ile yüzleşiyorsunuz. Oyun boyunca karakterinizi güçlendirerek hedefleriniz üzerinde daha etkili hâle gelebiliyorsunuz.

Bu platform oyununda koşup zıplayabiliyor ve bunları stratejinizin bir parçası olarak kullanıp düşmanlarınızı yok edebiliyorsunuz. Oyunu önce temel zorluk seviyesinde oynadıktan sonra zor mod açılıyor. Bu mod, gerçekte ne kadar yetenekli olduğunuzu öğrenmeniz için sizi büyük zorluklarla sınamaya çalışıyor.

One Gun Guy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha üstü

Windows 7 ya da daha üstü İşlemci: Pentium Dual-Core E 5200 2.50GHz veya daha iyisi

Pentium Dual-Core E 5200 2.50GHz veya daha iyisi RAM: 2 MB

One Gun Guy Önerilen Sistem Gereksinimleri