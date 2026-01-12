2026 Altın Küre Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Sinema dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Bu ödül töreni ile birlikte en iyi dram, komedi, animasyon filmlerinin yanı sıra en iyi yönetmen, en iyi film senaryosu ve hatta en iyi film şarkısı da seçildi.

2026 Altın Küre Ödülleri'nin Kazananları

En İyi Film (Drama): Hamnet

Hamnet Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jessie Buckley (Hamnet)

Jessie Buckley (Hamnet) En İyi Film Senaryosu: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Filmi (Müzikal veya Komedi): One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Özgün Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Ludwig Göransson (Sinners) En Büyük Gişe Başarısı: Sinners

Sinners En İyi Sinema Filmi (Animasyon): KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters En İyi TV Dizisi (Drama): The Pitt

The Pitt En İyi TV Dizisi (Müzikal veya Komedi): The Studio

The Studio TV Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Seth Rogen (The Studio)

Seth Rogen (The Studio) TV Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value) Sinema Dalında En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) En İyi Stand-Up Komedisi: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality) TV Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

Owen Cooper (Adolescence) Mini Dizi veya Antoloji Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

Stephen Graham (Adolescence) TV Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

Erin Doherty (Adolescence) Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Teyana Taylor (One Battle After Another) TV Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Noah Wyle (The Pitt)

Noah Wyle (The Pitt) Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Wagner Moura (The Secret Agent)

Wagner Moura (The Secret Agent) Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Timothee Chalamet (Marty Supreme) TV Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Rhea Seehorn (Pluribus)

Bu yıl Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran dizilerin başında Netflix'te yayınlanan Adolescence dizisi geldi. Bu mini dizi, özellikle alışagelmişin dışındaki çekim tekniği ile dikkatleri üzerine çekti. Renk kullanmı ile izleyici üzerindeki hissiyatı arttıran bu yapım, seyircileri âdeta sahnenin içinde hissettirmeyi başararak geniş bir kitle tarafından takdir edildi.

2025 yılının sonlarına doğru izleyicilerle buluşan Hamnet, en çok sevilen dram filmlerinden biri oldu. Bu başarının arkasında ise dram söz konusu olduğunda akan suları durduran oyuncu kadrosu bulunuyor. Jessie Buckley ve Paul Mescal, filmde o kadar iyi bir performans sergiledi ki izleyiciler etkilenmekten kendini alıkoyamadı.

Yılın en çok alkış toplayan stand-up komedisi, Ricky Gervais: Mortality oldu. Gervais'in 2025 yılının sonunda yayına giren bu gösterisi, kısa süre içinde ilgi odağı hâline geldi. 64 yaşındaki komedyen, bu gösteride her insanın üzerine düşündüğü yaşlanma ve korkuları merkezine aldı.

Mini dizi ya da antoloji dizisi dalında en iyi erkek oyuncu olarak Adolescence dizisinden Stephen Graham seçildi. 52 yaşındaki oyuncu, dizide Jamie Miller'ın babası Eddie Miller'ı canlandırdı. Duyguları seyircilere geçirmekte inanılmaz başarılı olan Graham, filmin ne kadar gerçekçi olduğunu hissettirmeyi başardı.