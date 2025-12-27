Ocak 2026'da Yayınlanacak Diziler (Netflix, HBO Max, Disney+)

Dijital yayın platformlarının sayısı artık çok fazla ve bu da büyük bir rekabet ortamının söz konusu olduğu anlamına geliyor. İzleyiciler açısından oldukça büyük avantaj anlamına gelen bu rekabet koşulları sayesinde Ocak 2026'da çok sayıda internet dizisi yayınlanacak. Bu diziler, tür bakımından ise çok geniş bir yelpaze sunacak

Ocak 2026'da Hangi İnternet Dizileri Yayınlanacak?

Dizi Adı Sezon Yayın Tarihi Platform Run Away 1. Sezon 1 Ocak Netflix İş Aşkı 1. Sezon 1 Ocak Netflix Sevgilim Bir Koreli 1. Sezon 1 Ocak Netflix Günah 1. Sezon 2 Ocak Netflix Ne Yaptığını Biliyorum 1. Sezon 8 Ocak Netflix The Pitt 2. Sezon 8 Ocak HBO Max Alpha Males 4. Sezon 9 Ocak Netflix Industry 4. Sezon 11 Ocak HBO Max Agatha Christie - Yedi Kadran 1. Sezon 15 Ocak Netflix A Knight Of The Seven Kingdoms 1. Sezon 18 Ocak HBO Max Single’s Inferno 5. Sezon 20 Ocak Netflix Wonder Man 1. Sezon 27 Ocak Disney+ Shrinking 3. Sezon 28 Ocak Apple TV Bridgerton 4. Sezon (1. Kısım) 29 Ocak Netflix

Yeni yılın ilk günü izleyicilerle buluşacak dizilerin başında Run Away geliyor. 1 Ocak'ta Netflix üzerinden yayınlanacak bu yapım, Simon isimli bir baba ve onun kızına odaklanıyor. Evinden kaçan kızı Paige'i bulmak üzere harekete geçen adam, onu bulmak için çıktığı yolda kendini beklenmedik bir dünyanın içinde buluyor.

Run Away ile aynı gün yayın hayatına başlayacak olan İş Aşkı dizisi, iş hayatı ile romantizmi harmanlayan bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Dizi, iş hayatında çok başarılı ve yıllardır şirketteki en üst pozisyonu hedefleyen bir kadın olan Graciela'yı merkezine alacak. Graciela'nın çok geçmeden büyük bir rakibi olduğunu öğrenmesiyle gelişen bir olay örgüsü bulunacak.

Gelecek yılın bir diğer ilk dizisi, Sevgilim Bir Koreli olacak. Bu yapım, aşk hayatının farklı evrelerinde olan beş Brezilyalı kadının Güney Kore'ye gidip tanıştığı insanlarla arasındaki ilişkileri merkezine alacak. 2 Ocak'ta ise birinin ölü bulunmasının üzerine cinayeti çözmek üzere görevlendirilen iki polise odaklanacak.

Yine Netflix'in ev sahipliği yapacağı bir diğer dizi, Ne Yaptığını Biliyorum olacak. Bu dizi, 8 Ocak 2026 tarihinde Netflix üzerinden izlenebilir hâle gelecek. Dizi, eskiden bir haber spikeri olan Anna'nın doğup büyüdüğü kasabada işlenen cinayetin peşine düşmesiyle şekillenecek. Dedektif Jack Harper ise Anna'nın takıntılı hâlinden şüphelenerek onu potansiyel bir şüpheli olarak görmeye başlayacak.