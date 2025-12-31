Sanat Eseri Gibi Araba Geliyor! Herkes Sahip Olamayacak

Otomobil tutkunları şimdiye kadar çok çeşitli konsept tasarımı gördü fakat bunlardan bazıları vardı ki aradan geçen yıllara rağmen hiçbir zaman unutulmadı. İtalyan tasarım devi Bertone'nin ilk olarak 1969 yılında tanıttığı Runabout modeli de bunlardan biriydi. Dahası, bu konsept 56 yılın ardından gerçeğe dönüştürüyor.

Bertone Runabout Çok Yakında Sahiplerine Ulaşacak

Bu araba fikri, ilk olarak 1969 yılında Marcello Gandini isimli tasarımcı tarafından ortaya konulmuştu. Gandini, Runabout adında keskin hatlara sahip fütüristik bir konsept otomobil hazırladı. O dönemde her ne kadar çok fazla istense de seri üretime geçmedi. Yine de pek çok modele ilham olmayı başaran efsanevi tasarım, aradan geçen 56 yılın ardından 2026 yılına özel dokunuşlarla birlikte geri dönüyor.

2026 model Bertone Runabout sadece tasarımı ile değil, bununla birlikte sahip olduğu güçlü özelliklerle de öne çıkacak. 475 beygir güç üreten 3,5 litrelik V6 motora sahip olacak bu model, 6 ileri manuel vitesle donatılacak. Barchetta ve Targa olmak üzere iki farklı versiyonla birlikte gelecek otomobil, sıradan araçlardan farklı olarak gittiği her yerde kendini gösterecek.

Ne var ki bu otomobilden yalnızca 25 adet üretilecek. Bu da onun son derece değerli olacağı anlamına geliyor. İlk kez Paris'teki Retromobile 2026 etkinliğinde sergilenecek. Daha sonra ise sınırlı üretimle birlikte sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak. Üretim sayısına bakılacak olursa şimdiden alıcıların şimdiden sabırsızlandığını söylemek mümkün.

Peki, 56 yıl sonra geri dönen bu efsane ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Sizce otomobil tutkunlarını gerçekten yakalayabilecek kadar etkileyici bir görünümü ve özellikleri var mı? Konu ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.