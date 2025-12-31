Bu Kör Edici Renkler İçin Bir Araba Parası Ödendi

Porsche Cayman GT4 RS, çoğu kişi tarafından dünyanın en özel modellerinden biri olarak görülüyor. Ne var ki bazen araçların görünümü, teknik özelliklerinin önüne geçebiliyor. Washington'daki bir Porsche bayisinde satışa çıkan özel GT4 RS sürümü, zevkler ve renklerin tartışılmayacağını bir kez daha ortaya koydu.

Özel Üretim Porsche Cayman GT4 RS, Renkleriyle Şaşırttı

Özel üretim bir Porsche Cayman GT4 RS, parlak yeşil ve mavi renkler içerecek şekilde üretildi. Bu renk kombinasyonu, aracı sanki bir çizgi filmden fırlamış gibi görünüme kavuşturdu. Porsche hayranlarının son derece tuhaf bulabileceği bu versiyon, istek üzerine üretildi.

Bu araba esasında bir mühendislik harikası olarak görülen hız canavarı olmasıyla biliniyor. Normalde çok ciddi bir görünüme sahip olsa da sahibinin renk seçiminden dolayı orijinal hâlinden son derece farklı bir görünüme büründü. Araç neredeyse baştan aşağı fosfor yeşili ve mavi renklerle boyandı. Jantlar, aynalar ve daha pek çok ayrıntıda parlak mavi rengi doğrudan göze çarpıyor.

Bu tuhaf görünüm için harcanan miktar ise dudak uçuklatıyor. Özel istek üzerine tasarlanan bu otomobil, sahibine sadece renkler için standart fiyatın üzerine ekstra 50 bin dolardan (2 milyon 148 bin 250 TL) fazlasına mal oldu. Bu fiyata normalde sıfır kilometre orta sınıf bir lüks araba almak mümkün olsa da arabanın sahibi sadece farklı görünümlü bir Porsche için kesenin ağzını açmayı tercih etti.

İç kısmı dışını aratan otomobile bindiğinizde her yerin mavi ve yeşil renklerle kaplandığını görüyorsunuz. Direksiyondan kapı kollarına kadar hemen hemen her noktada birbirine son derece zıt olan iki rengi fark ediyorsunuz. İşin ilginç yanı, araba ilana konulduktan çok kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Bu, otomobilin birisi tarafından beğenilip vakit kaybedilmeden satın alındığını gösteriyor.