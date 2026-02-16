BYD, Kapış Kapış Giden Aracını Yeniliyor! Ciddi Menzil Artışı Var

BYD, çok yakın bir zamanda Sealion 06 DM-i'nin daha uzun menzilli versiyonunu piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasaya sürüldüğü ilk 3 ay içinde 100 bin adetten fazla satılan aracın yenilenen sürümü özellikle gelişmiş sürüş destek sistemi ile ön plana çıkacak. Öte yandan mevcut modele göre saf elektrik menzili açısından önemli bir artış sunacak.

2026 Sealion 06 DM-i'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Elektrik Motoru: 175 kW (Yaklaşık 238 Beygir Gücü)

175 kW (Yaklaşık 238 Beygir Gücü) İçten Yanmalı Motor: 1,5 Litre BYD472QC (70 kW)

1,5 Litre BYD472QC (70 kW) Saf Elektrikli Sürüş Menzili: 220 Kilometre (CLTC)

220 Kilometre (CLTC) Batarya Yakıt Tüketimi: 4,6 Litre / 100 km (Batarya boşken) / 100 kilometre başına 0,63 Litre (Karma kullanım)

4,6 Litre / 100 km (Batarya boşken) / 100 kilometre başına 0,63 Litre (Karma kullanım) Sürüş Destek Sistemi: İsteğe bağlı LiDAR desteği

2026 model Sealion 06 DM-i, 175 kW (yaklaşık 238 beygir gücü) kapasiteli bir elektrik motoru ve 70 kW güç üreten 1,5 litrelik bir içten yanmalı BYD472QC motorla donatılacak. Saf elektrikli sürüş menzili, CLTC standartlarına göre 220 kilometre civarında olacak. Batarya tamamen boşken 100 kilometre başına 4,6 litre yakıt tüketecek. Karma kullanımda ise bu daha da etkileyici bir seviyeye ulaşacak. Öyle ki yakıt tüketimi 100 kilometre başına sadece 0,63 litre olacak.

Karşılaştırma yapmak adına önceki model, 160 kW motor gücü sunuyor. Ayrıca 90-170 kilometre arasında saf elektrik menzili bulunuyor. Yakı tüketimi ise 100 kilometre başına 4,8 ile 5,0 litre arasında değişiyor. En büyük yenilemenin ise sürüş destek sisteminde yapıldığını görüyoruz. Yeni modelde isteğe bağlı olarak LiDAR destekli sürüş destek sistemi bulunacak.

Sürüş deneyimini çok daha güvenli hâle getirmek için geliştirilen bu sistem ile şehir içi ve otoyol sürüşlerinde engelleri daha hassas bir şekilde algılama imkânına sahip olacaksınız. Görüş alanının kapalı olduğu yoğun sis ve yağmurlu havalarda bile engelleri görmekte güçlük çekilmeyecek. Lazer ışınları gönderilerek çevredeki engeller otomatik olarak tespit edilecek.

2026 Sealion 06 DM-i, Türkiye'ye Gelecek mi?

BYD'nin Manisa'da üretime geçmesi beklenen fabrikasında üretim bandından inecek modellerin ağırlıklı olarak hibrit modellerden oluşacağına işaret edilmişti. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni nesil Sealion 06 DM-i'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olacağını söylemek mümkün. Yine de konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.