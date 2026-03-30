En Ucuz Cupra Tavascan Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri!
2026 Cupra Tavascan tanıtıldı. 435 kilometre menzil ve yeni şarj desteği sayesinde iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. İşte Cupra Tavascan teknik özellikleri..
⚡ Önemli Bilgiler
- Cupra Tavascan modelinin en uygun fiyatlı yeni giriş versiyonu tanıtıldı.
- 190 PS güç ve 435 kilometre menzile sahip olan yeni Tavascan'ın 52 bin euro başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.
- Otomobilin resmi olarak Türkiye'de satışının olup olmayacağı açıklanmadı ancak Avrupa pazarına sunulması halinde Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.
Cupra tamamen elektrikli coupe SUV modeli Tavascan’ı 2026 model yılı için güncelledi. Seriye eklenen yeni giriş seviyesi versiyon sayesinde modelin daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor. 435 kilometreye varan menzil, hızlı şarj desteği ve güncellenen dijital kokpit detaylarıyla 2026 Cupra Tavascan elektrikli SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. İşte Cupra Tavascan teknik özellikleri ve detayları...
Cupra Tavascan Teknik Özellikleri Neler?
- Motor: 140 kW (190 PS) elektrik motoru
- Batarya: 58 kWh
- Menzil: yaklaşık 435 km (WLTP)
- Şarj: DC hızlı şarj desteği
- Hızlı şarj süresi: %10 - %80 yaklaşık 26 dakika
- Çekiş: Arkadan itiş (RWD)
Yeni giriş seviyesi versiyon 140 kW/190 PS (187,4 beygir) gücünde elektrik motoru ile gelirken, 58 kWh batarya paketi sayesinde yaklaşık 435 kilometre menzil (WLTP) sunuyor. Modelin DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 26 dakika içinde doldurulabiliyor. Bu değerler Tavascan’ı günlük kullanım için daha erişilebilir hale getiriyor.
Üst donanım seçeneklerinde sunulan 210 kW Endurance ve 250 kW VZ versiyonları ise performans odaklı alternatifler sunmaya devam ediyor. Böylece model hem menzil hem performans arayan kullanıcılar için farklı seçenekler sunuyor.
Cupra Tavascan Satış Fiyatı Ne Kadar?
2026 Cupra Tavascan için yeni giriş seviyesinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak modelin mevcut versiyonlarının Avrupa pazarındaki fiyatları, yeni versiyonun konumlandırması hakkında fikir veriyor. Halihazırda satışta olan Cupra Tavascan modelleri Almanya’da yaklaşık 52 bin euro seviyesinden başlarken, VZ performans versiyonu ise yaklaşık 60 bin euro bandına kadar çıkıyor.
Bu rakamlar güncel kur üzerinden değerlendirildiğinde modelin Türkiye’de satışa sunulması halinde 2.2 milyon TL ile 3 milyon TL arasında konumlanabileceği öngörülüyor. Yeni eklenen 58 kWh bataryalı giriş seviyesi versiyonun ise bu fiyat aralığının altında yer alarak daha erişilebilir bir başlangıç fiyatı sunması bekleniyor.
Özellikle 435 km menzil sunan giriş versiyonunun gelmesiyle birlikte Cupra Tavascan’ın elektrikli coupe SUV segmentinde fiyat-performans açısından daha rekabetçi bir konuma yerleşmesi hedefleniyor.
Cupra Tavascan Türkiye'de Satılacak mı?
Cupra Tavascan’ın Türkiye pazarına gelmesi beklenen modeller arasında yer aldığı biliniyor. Markanın Türkiye’de elektrikli model atağını sürdürmesi ve Tavascan’ın global pazarda satışa sunulacak olması, modelin Türkiye’ye gelme ihtimalini güçlendiriyor.
Editörün Yorumu
Cupra Tavascan’a eklenen yeni giriş seviyesi versiyon modelin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması açısından önemli bir hamle olarak görünüyor. 435 kilometre menzil sunan 58 kWh bataryalı seçenek performanstan çok günlük kullanım odaklı bir alternatif arayan kullanıcıları hedefliyor. Bu da Tavascan’ın yalnızca performans odaklı değil, daha erişilebilir bir elektrikli SUV haline gelmesini sağlıyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...