İki Oyun Ücretsiz Olacak! Aksiyon ve Simülasyon Sevenler Kaçırmamalı

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtarak oyuncuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Citizen Sleeper ile Robobeat'i hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunan şirket, bu yapımları ücretsiz erişime açtıktan sonra haftaya hangi oyunları vereceğini de açıklığa kavuşturdu. Yakında sunulacak olan oyunlar arasında hem aksiyon hem simülasyon türünü sevenlere hitap eden yapımlar bulunuyor.

Epic Games Hangi Oyunları Bedava Verecek?

Epic Games, RollerCoaster Tycoon 3 (Complete Edition) ve Voidwrought'ı ücretsiz olarak sunacak. Bu oyunlardan ilki normalde dijital oyun mağazasında 32 TL (devam eden yüzde 75'lik indirimle 8 TL), ikincisi ise 279 TL'ye satılıyor. Şimdi alanların bu ücretleri ödemesi şart. Ama 25 Haziran 2026 tarihinde ücretsiz olduktan sonra almayı düşünürseniz bu ücretleri ödemenize gerek kalmayacak.

Oyunların toplam değeri (Rollercoaster Tycoon 3'ün indirimsiz fiyatıyla) 311 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir meblağ olduğu söylenemez ancak oyunlara çok fazla harcama yapmayı tercih eden biri değilseniz bunun pekâlâ değerlendirilebilecek bir fırsat olduğunu söylemek mümkün. Oyunları denemek isterseniz ücretsiz erişime açıldıktan sonra 2 Temmuz 2026'ya kadar bunları kütüphaneye eklemeniz gerektiğini belirtelim.

Voidwrought Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Voidwrought, yüksek tempolu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık atmosfere sahip oyunda keşif yaparak ilerliyoruz. Mümkün olduğunca güçlenerek hareket etmemiz gereken oyunda dünyanın gizemini çözmeye çalışıyoruz. Birbirine bağlı haritalardan oluşan oyunda başta her yere gitmek mümkün değil. Sadece yeni yetenekler kazandıkça daha önce erişemediğimiz yerlerin kilidi açılıyor.

Oyunda dövüş mekanikleri oldukça gelişmiş seviyede. Düşmanlara sadece gelişigüzel şekilde saldırmakla kalmıyoruz. Onlardan gelen hamlelerden kaçınabiliyor, doğru zamanlama ile kombolar yapabiliyoruz. Normal düşmanlardan farklı olarak çok daha güçlü olan bosslarla olan karşılaşmalar kritik öneme sahip. Her boss yeni bir yeteneğin kilidini açmanızı sağlıyor. Ayrıca haritada ulaşılmayan yerlere ulaşmaya olanak tanyor.

Voidwrought'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 3 120

Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 3 120 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1050 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce 1050 / AMD Radeon RX 570 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

RollerCoaster Tycoon 3 Nasıl Bir Oyun?

RollerCoaster Tycoon 3, simülasyon oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda bir eğlence parkı yapmaya odaklanıyorsunuz. Tabii, onu kârlı bir işletmeye dönüştürmek de en büyük sorumluluklarınız arasında yer alıyor. Hız trenleri yapabiliyor, dönme dolap ve su kaydırakları gibi eğlenceli şeyler inşa edebiliyorsunuz.

Oyun, tasarım sürecine sizi doğrudan dahil ediyor. Öyle ki rayları bile siz yapıyorsunuz. Yükseklikten hıza kadar her şey sizin kontrolünüzde oluyor. Dileyenler korkutucu derecede hızlı bir tren yapabiliyor, dileyenler de daha yavaş ama eğlenceli bir tren tasarlayabiliyor. Yani ortaya ne çıkacağı konusunda söz tamamen sizde.

RollerCoaster Tycoon 3'ün (CE) Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü İşlemci: Çift çekirdekli Intel ya da AMD işlemci

Çift çekirdekli Intel ya da AMD işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in haftaya bedava vereceği oyunlar her ne kadar genel oyuncu kitlesine hitap etmese de ilgililerine çok güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. RollerCoaster Tycoon 3, simülasyon oyunlarında şimdiye kadar gördüğüm en detaylı yapımlardan biri. Öte yandan Voidwrought da yüksek tempolu oynanışı ile epey keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyor.

Her ikisini de daha önce oynamış birisi olarak -ki simülasyon türünü çok seven birisi değilim- her birini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yüksek bütçeli oyunların yanı sıra bu tür yapımları oynamaktan da keyif alan biriyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Buna pişman olmayacaksınızdır.