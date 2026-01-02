Elektrikli Otomobil Sahiplerine Soğuk Duş: 2026 MTV Rakamları Dudak Uçuklattı

2026 yılı için açıklanan yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, elektrikli otomobil sahipleri için beklenenden çok daha sert bir tablo ortaya koydu. Özellikle Togg T10X ve Tesla Model Y gibi popüler modelleri tercih eden sürücüler, yeni rakamlarla birlikte bütçelerini yeniden hesaplamak zorunda kalacak. İşte 2026 yılı elektrikli otomobil MTV vergi oranları ve detayları...

2026 Elektrikli Otomobil MTV Oranları Belli Oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenirken 2026 için belirlenen oran yüzde 18,95 olarak açıklandı. Elektrikli araçlarda MTV hesaplaması, motor gücü ve araç değeri esas alınarak yapılıyor. Bu sistem özellikle çift motorlu ve yüksek performanslı modellerde vergi yükünün hızla yükselmesine neden oluyor.

2026 yılı oranlarıyla birlikteyse bu fark artık çok daha hissedilir hale gelmiş durumda. Yeni düzenleme sonrası en çok merak edilen konu ise hangi modelin ne kadar vergi ödeyeceği oldu. Açıklanan rakamlar özellikle üst segment elektrikli otomobiller için dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Popüler modellerden bazılarında oranlar şu şekilde;

Çift motorlu Togg T10X 4More & Tesla Model Y Performance: Yıllık 68.603 TL MTV

Tek motorlu Togg T10F & Tesla Model Y: Yıllık 17.505 TL MTV

BYD Atto 3: Yıllık 12.553 TL MTV

Opel Frontera (elektrikli): Yıllık 3.007 TL MTV

Ayrıca bunlara ek olarak yapılan düzenleme sadece elektrikli otomobilleri değil içten yanmalı motorlu araçları da kapsıyor. 1 ile 3 yaş aralığındaki otomobiller için ödenecek MTV tutarları 5.750 TL ile 274.000 TL arasında değişiyor. Türkiye’de en yaygın kullanılan 1.3 ve 1.6 litre motor hacmine sahip araçlarda ise yıllık MTV tutarı 12.028 TL olarak hesaplandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...