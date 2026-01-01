Elon Musk’tan Tesla Sahiplerine Ayrıcalık: Özel Yol Devrede

Elektrikli otomobil dünyasında ses getiren projelere bir yenisi daha eklendi. Elon Musk’ın mobilite projelerinin önemli bir parçası olan yeraltı tünel sistemi bu kez doğrudan havalimanı ulaşımını kontrol altına aldı. İlk bakışta “ayrıcalıklı yol” algısı yaratan bu gelişme Las Vegas’tan başlayarak global ulaşım alışkanlıklarını değiştirebilecek bir adım olarak görülüyor. İşte detaylar…

Vegas Loop Tüneli Havalimanına Bağlandı!

Projenin arkasındaki şirket olan The Boring Company Las Vegas’ta inşa edilen Vegas Loop ağıyla Harry Reid International Airport’a sınırlı da olsa resmi erişim sağlamaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte Loop araçları ilk kez yasal olarak havalimanı terminal önlerine giriş yapabiliyor.

Böylece Musk’ın uzun süredir gündemde olan “şehir içi yeraltı ulaşımı” fikri yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Şimdilik sistem yalnızca gidiş yönünde çalışıyor. Loop araçları her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında yolcuları havalimanının departures alanına bırakıyor.

Yolcu alımı ise henüz başlamış değil. Havalimanı yönetimi araçlara ek tanımlayıcı donanımların (transponder) entegre edilmesinin ardından bu sürecin de devreye alınacağını belirtiyor.

Yolculuk ücretleri yaklaşık 12 dolar seviyesinde. Seferler Resorts World Las Vegas ve Westgate noktalarından Terminal 1 veya Terminal 3’e gerçekleştiriliyor. Ancak sistem henüz tamamen yeraltında çalışmıyor. Araçlar tünelden çıktıktan sonra şehir içi yollara girerek havalimanına ulaşıyor.

Büyük resme odaklandığımızdaysa Vegas Loop’un 68 mil uzunluğa ve 104 istasyona ulaşması hedefleniyor. Planlanan ağ; Las Vegas Strip, şehir merkezi, Allegiant Stadium ve havalimanını tek bir sistemde birleştirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...