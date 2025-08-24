2026 Formula 1 Araçları 400 km/s’yi Görecek: FIA Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Formula 1 tutkunlarını heyecanlandıracak bir haber var sırada. Dünyanın en büyük yarış operasyonu olarak nitelendirilen Formula 1'de otomobilleri kısıtlayan kurallar yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda Formula 1 otomobilleri artık 400 kilometre hız duvarını zorlayabilecek. Peki FIA'nın yeni kurallarında başka hangi maddeler yer alıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1’de 400 km/s Hız Rekoru Zorlanacak!

Formula 1 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle birlikte önemli bir döneme giriyor. Araçlarda yapılacak teknik değişiklikler sayesinde hız konusunda yeni bir eşik aşılacak. Organizasyondan gelen bilgilere göre yeni nesil F1 araçları düzlüklerde 400 km/s seviyesine yaklaşacak. Bu gelişme motor gücü, aerodinamik yapı ve hibrit teknolojilerdeki ilerlemelerle mümkün hale geliyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yeni kurallar çerçevesinde geliştirilen araçların hız kabiliyetine dikkat çekerek “Tam güç kullanıldığında neredeyse 400 km/s seviyesine çıkıyoruz” ifadesini kullandı. Aston Martin yedek pilotu Felipe Drugovich ise özellikle hızlanma performansını vurguladı. Drugovich yeni araçlarla ilgili deneyimini “Sanki bir roketin üzerinde oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz” sözleriyle aktardı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 2026 yılı için araç boyutlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni araçlar bugünkülere kıyasla daha kısa, dar ve kompakt olacak. Ön ve arka kanat tasarımları da köklü şekilde değişiyor. Bazı parçaların tamamen kaldırılmasıyla birlikte aktif aerodinamik sistemler devreye girecek. Bu sistemler düzlüklerde hava direncini minimuma indirerek hızlanmayı destekleyecek.

Güç ünitesi tarafında da kapsamlı değişiklikler planlanıyor. İçten yanmalı motorların 575 beygir güç üreteceği, elektrik motorlarının ise 475 beygir ek katkı sağlayacağı açıklandı. Bu birleşimle araçların toplam gücü 1050 beygire ulaşacak.

Böylece Formula 1 tarihinde görülmemiş seviyede tork değerleri elde edilecek. Bununla birlikte daha dar lastikler ve azalan yere basma kuvveti nedeniyle viraj hızlarının düşmesi bekleniyor. Bu durum pilotların yarış stratejilerini doğrudan etkileyecek. Özellikle enerji yönetimi ve batarya kullanımı yeni dönemde pilotların performansında belirleyici unsurlar olacak.

Bununla birlilke artık Formula 1 yarışları başka bir boyuta geçiş yapacak. Zira hem yarış mühendislerini hem yarış ekiplerini hem de pilotları etkileyecek yeni faktörler de devreye girmiş oluyor. Tüm bunlar yarış stratejilerinden otomobil teknolojilerine kadar tüm alanlarda köklü değişikliklerin habercisi olacak.