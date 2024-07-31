Formula 1 uygulaması sayesinde yarışlarını Android telefonunuzdan takip edin.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Formula 1 App, F1 (Grand Prix) yarışlarını telefondan takip etme kolaylığı sunuyor. Formula One Digital Media Limited tarafından hazırlanan resmi Formula 1 uygulaması üzerinden sezonu kolayca takip edebilirsiniz. Son haberler ve videolar, özel canlı yarış özellikleri, sonuçlar ve sıralamalar, ek olarak favori takım ve sürücülerinizle ilgili önemli bilgileri bulabileceğiniz harika bir F1 uygulaması.

Ülkemizde de hatrı sayılır izleyici - takipçi kitlesi olan Formula 1’i mobil platforma taşıyan resmi nitelikli tek uygulama Formula 1 App. Formula 1 sezonunu Android telefonunuzdan takip etmenize izin veren ücretsiz uygulamada Formula 1 yarışlarına ilişkin her şey mevcut.

Formula 1 Uygulaması İndir

En son haberler, videolar, canlı sıralama, yarışın öne çıkanları, sonuçlar, yarış programları, şampiyonların puan durumu ve daha fazlası mobilde.

F1 Access üyeliği satın alırsanız (aylık veya yıllık) Grand Prix sezonlarından kapsamlı canlı zamanlama verileriyle en iyi dijital yarış deneyimi, sektör zamanları (süre, lastik geçmişi, pit stop bilgisi), interaktif üç boyutlu sürücü takip haritası, metin ve ses yorumu içeren gösterge paneli, takım radyosu ve yarış kontrol mesajları gibi ekstra içerikler sizi bekliyor. Uygulamanın tek eksi yanı; Türkçe dil desteği sunmaması.

Siz de Formula 1 app indirin ve tüm formula sezonunu akıllı telefonunuzdan takip etme imkanına sahip olun!