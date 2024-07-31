Formula 1 App
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 90
- DOSYA BOYUTU 145 MB
- Üretici Formula One Digital Media Limited
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Formula 1 uygulaması sayesinde yarışlarını Android telefonunuzdan takip edin.
Formula 1 App, F1 (Grand Prix) yarışlarını telefondan takip etme kolaylığı sunuyor. Formula One Digital Media Limited tarafından hazırlanan resmi Formula 1 uygulaması üzerinden sezonu kolayca takip edebilirsiniz. Son haberler ve videolar, özel canlı yarış özellikleri, sonuçlar ve sıralamalar, ek olarak favori takım ve sürücülerinizle ilgili önemli bilgileri bulabileceğiniz harika bir F1 uygulaması.
Ülkemizde de hatrı sayılır izleyici - takipçi kitlesi olan Formula 1’i mobil platforma taşıyan resmi nitelikli tek uygulama Formula 1 App. Formula 1 sezonunu Android telefonunuzdan takip etmenize izin veren ücretsiz uygulamada Formula 1 yarışlarına ilişkin her şey mevcut.
Formula 1 Uygulaması İndir
En son haberler, videolar, canlı sıralama, yarışın öne çıkanları, sonuçlar, yarış programları, şampiyonların puan durumu ve daha fazlası mobilde.
F1 Access üyeliği satın alırsanız (aylık veya yıllık) Grand Prix sezonlarından kapsamlı canlı zamanlama verileriyle en iyi dijital yarış deneyimi, sektör zamanları (süre, lastik geçmişi, pit stop bilgisi), interaktif üç boyutlu sürücü takip haritası, metin ve ses yorumu içeren gösterge paneli, takım radyosu ve yarış kontrol mesajları gibi ekstra içerikler sizi bekliyor. Uygulamanın tek eksi yanı; Türkçe dil desteği sunmaması.
Siz de Formula 1 app indirin ve tüm formula sezonunu akıllı telefonunuzdan takip etme imkanına sahip olun!
Formula 1 App
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15
- DOSYA BOYUTU 379 MB
- Üretici Formula One Digital Media Limited
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Formula 1 iOS uygulaması sayesinde tüm yarışların istatistiklerini inceleyebilir ve haberlere göz atabilirsiniz.
Formula 1 App, Grand Prix yarışlarını takip edenlerin telefonlarında olması gereken uygulama. Formula 1 sezonunu iOS cihazlarınızdan takip edebileceğiniz bu uygulama, en son haberler, videolar, yarışlardan öne çıkan anlar, canlı sonuçlar, sıralamalar, ayrıca favori F1 takım ve sürücülerinize ilişkin özel bilgiler ile dopdolu içerik sunuyor.
Formula 1 heyecanını mobile taşıyan resmi nitelikli tek uygulama olan Formula 1 App, Formula One Digital Media Limited’ın ve telefon, tablet, akıllı saatle uyumlu. İngilizce arayüzle karşımıza çıkan resmi F1 uygulaması, resmi Formula sitesinde olmayan bilgiler de sunuyor.
Formula 1 App İndir
Formula 1 haberleri, yarış videoları, canlı sıralama, sonuçlar, şampiyonlar durumu, yarış programının yanı sıra F1 Access üyelerine özel tüm F1 sezonundan kapsamlı canlı zamanlama verileri, sektör zamanları, etkileşimli üç boyutlu sürücü takip haritası, analizler, yazılı ve sesli yorumlarla gösterge paneli, takım radyosu ve yarış kontrol mesajları gibi sıkı F1 takipçilerinin anlayabileceği detaylı içerik sunuyor.
Siz de Formula 1 App indirin ve iOS cihazlarınızda tüm F1 sezonunun istatistiklerini ve haberlerini takip edin.
Formula 1 Uygulaması Öna Çıkan Özellikleri
- En son haberler ve videolar
- Yarış programı
- Her sezondan canlı veri
- Favori sürücü takibi
- Canlı yorum