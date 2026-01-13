Uygun Fiyatlı Araba Tanıtıldı! Tek Şarjla 520 KM Menzil Sunuyor

Arcfox'un yeni otomobili 2026 Koala S tanıtıldı. Üç farklı versiyonla birlikte gelen bu model, tamamen elektrikli bir araç olarak pazardakini yerini aldı. Uzun menzile sahip yeni otomobil, bütçe dostu bir fiyat etiketi sahip olması ile gözleri üzerinde topluyor. Üstelik özellik yelpazesi de oldukça etkileyici görünüyor.

2026 Koala S Özellikleri

Arcfox'un yeni SUV modeli 2026 Koala S, CLTC verilerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. Bu, arabanın özellikle şehir içi kullanımda oldukça uzun bir zaman boyunca hiç müdahalede bulunmadan yol katetmenize imkân tanıdığı anlamına geliyor. Tasarım açısından önceki versiyonla aynı kaldığı söylenebilir.

Yeni otomobilin ön tarafı düz tutuluyor. Bu tasarım, ön ızgaranın aracın genel görünümünü olumsuz etkilediğini düşünenler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Her iki tarafta da aracı fütüristik gösteren dikkat çekici farlar bulunuyor. Alışagelmişin dışında bir stille çoğu rakibinden ayrılan arabanın ön tekerlekleri ile arka tekerlekleri arasında uzun bir mesafe olduğunu da belirtelim.

İç tarafa geçtiğimizde ağırlıklı olarak beyaz ve siyah renklerin tercih edildiğini görüyoruz. Aracın tüm seçeneklerinde standart olarak ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) yer alıyor. Bu, sert veya acil frenleme yapılması hâlinde tekerleklerin tamamen kilitlenip kaymasını engelleyerek güvende kalmanıza olanak sağlıyor.

Emniyet kemeri hatırlatıcısı bulunan otomobilde yokuş kalkış desteği bulunuyor. Dik yokuşlarda kalkış yaparken aracın geriye doğru gitmesini önleyerek arkadaki arabaya ya da başka bir nesneye çarpmayı önlüyor. Araba 204 beygir gücü ve 255 Nm tork üreten motorla birlikte geliyor. Tüm seçeneklerde 58,8 kWh kapasiteli batarya mevcut.

2026 Koala S Fiyatı