Renault, Fiyat Performans Canavarını Tanıttı! Sesli Asistanı Var

Renault, Geely ile iş birliği içinde geliştirdiği yeni otomobili Filante'yi tanıttı. Bu yeni model özellikle yapay zeka desteği ile ön plana çıkıyor. Güney Kore'de üretimi gerçekleştirilen araba, konfor odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca güvenlik açısından da önemli özelliklerle beraber geliyor.

Renault Filante Özellikleri

4915 x 1890 x 1635 mm boyutlarına sahip olan Renault Filante, geniş tasarımına rağmen sadece iki sıra koltukla birlikte geliyor. Aracın 633 litre bagaj hacmi bulunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise 2050 litre alan oluşuyor. Bu büyük hibrit aracın ortalama yakıt tüketiminin 100 kilometrede yaklaşık 6,6 litre olduğu belirtildi.

Araç 1,5 litrelik motor ve iki adet elektrik motoru ile birlikte geliyor. Bu sayede toplamda 247 beygir gücü üreterek araba tam hibrit yapısı sayesinde ayrıyeten şarj edilmeye ihtiyaç duymuyor. Araç kendi elektriğini kendi üreterek bataryasını dolduruyor.

Aktarılan bilgilere göre şehir içi kullanımlarda yolun yüzde 75 gibi oldukça büyük bir kısmını benzinli motoru hiç devreye sokmadan tamamlamak mümkün. Bu da özellikle sık sık durup ilerlenen durumlarda sürücülere yakıt tasarrufu sağlayarak önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Renault Filante Fiyatı

Renault Filante için 29.390 dolar (1 milyon 268 bin 466 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni otomobil, yapay zeka destekli bir akıllı asistanla birlikte geliyor. Sesli komutlarınızı yerine getiren bu asistanın yanı sıra gürültü engelleme özelliği de mevcut. Ayrıca araç acil durumlarda direksiyonu kırarak sizi tehlikeden uzaklaştırıyor. Böylece arabayı sürerken güvende kalıyorsunuz.