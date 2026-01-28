Yeni Mazda MX-5 Miata Tanıtıldı! Rüzgarı Doğrudan Hissedeceksiniz

Roadster ve Cabrio dünya genelinde yavaş yavaş popülerliğini yitirmeye başladı. Birçok marka, bu segmentteki arabalarını piyasadan çekerken hâlâ üretime devam edenlerin de karar aşamasında olduğuna yönelik söylentiler dolaşıyor. Mazda ise tüm bunlara rağmen MX-5 Miata'yı önemli bir değişim sürecinden geçirerek aracın sağlam bir dönüş yapmasını sağladı.

2026 Mazda MX-5 Miata'nın Yenilikleri Neler?

2026 model Mazda MX-5 Miata üzerinde yapılan en büyük değişiklikler, iç kısma odaklanıyor. Farlar oldukça küçük tutulurken Brembo BBS Recaro paketi ile gelen "Club" donanımında harika bir kontrast oluşturan açık gri dikişlere sahip Alcantara iç döşeme dikkat çekiyor. Yeniliklerin bunlarla sınırlı kalırken fiyatında ise küçük bir artış yaşandı.

Aracın başlangıç fiyatı, 29.830 dolardan (1 milyon 295 bin 51 TL) 30.430 dolara (1 milyon 321 bin 100 TL) yükseldi. Görünüşe bakılacak olursa söz konusu artış, mevcut model yelpazesinin tamamını kapsıyor. MX-5 Miata, LED farlara, çift egzoz sistemine ve açılabilir tavana sahip.

Giriş seviyesi modelde metalik siyah kaplamalara sahip 16 inç alaşım jantlar mevcut. İç tarafta sürücüleri kumaş koltuklar ve deri kaplı bir direksiyon ile karşılaşacak. Arabada altı hoparlörlü bir ses sistemi bulunacak. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8,8 inçlik bir ekran da olacak.

Motor tarafında da bir değişiklik bulunmuyor. Araç 2,0 litrelik dört silindirli bir motorla beraber geliyor. Bu motor, 181 beygir ve 205 Nm tork üretiyor. Sport ve Club versiyonları sadece altı vitesli manuel şanzımanla gelirken Grand Touring sürümünde ise altı vitesli otomatik şanzıman yer alıyor.