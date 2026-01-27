BYD'nin 670 Beygirlik Arabasının Örtüsü Kalktı! Yakında Geliyor

BYD, kısa bir süre önce paylaştığı görselle birlikte tüm ilgi odağını yeni arabasının üzerinde toplamayı başardı. Geçici olarak Tang 9 olarak adlandırılan bu model için isim önerileri alınmaya devam edilirken hakkında yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri cevaplandı. Yeni paylaşılan görüntüler, araca ilk kez kamuflaj olmadan göz atmayı mümkün kıldı.

BYD Tang 9'un Tasarımı Nasıl Olacak?

BYD Tang 9'un uzunluğu 5,2 metreyi aşacak. Mevcut Tang modelleri ile kıyasladığımızda aracın daha uzun olacağını söylemek mümkün. Öte yandan ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe de 3,1 metrenin uzunda. Bu ölçüleri göz önünde bulunduracak olursak pek çok rakibinin karşısında nasıl dev kaldığını görmemek mümkün olmayacak.

Ortaya çıkan yeni görüntülere göre aracın ön tarafında boydan boya uzanan LED farlar ile dikey konumlandırılmış ana farlar olacak. Aracın ne kadar dev olduğunu daha iyi bir şekilde yansıtmayı başaran bu tasarım, arka tasarımla birleştiğinde daha da çarpıcı bir hâl alacak.

BYD Tang 9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Arabanın arka tarafınad yer alan 4.9S ifadesi, onun 0-100 km/sa hıza yalnızca 4,9 saniyede ulaşacağını gösteriyor. Ayrıca arabanın yaklaşık olarak 670 beygir güç üreten üç motorlu bir sistemin üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Paylaşılan görüntülerde aracın tavan tarafında LiDAR sensörlerini görüyoruz. Bu, aracın gelişmiş otonom sürüş ve güvenlik özellikleri ile donatılacağı anlamına geliyor.

BYD, Tang 9'u 10 Ocak'ta düzenlenecek olan etkinlikte Han 9 ile birlikte resmen duyurmuştu. Tüm teknik özellikleri paylaşılmasa da çok önemli ipuçları sağlanmıştı. Şu anda herkesin katılabileceği isim seçme süreci devam ediyor. Dolayısıyla "Tang 9" ismine kalıcı gözle bakmamak gerekiyor. Öne çıkan isimlerde ise "Great Tang" yer alıyor. Her iki modelin de isminin 2026 yılının ikinci yarısına geçmeden önce belirlenmesi bekleniyor. Aynı dönemde satışa sunulması planlanıyor.