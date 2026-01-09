2026 Yeni Peugeot 408 Sahneye Çıktı! Hibrit Versiyonlar Geliyor!

Peugeot 2026 model yılıyla birlikte 408 ailesini motor seçenekleri açısından önemli ölçüde genişletti. Yenilenen model içten yanmalı destekli hibritten tamamen elektrikli versiyona kadar uzanan net ve teknik olarak daha güçlü bir ürün gamıyla sahneye çıktı. Peugeot’nun bu hamlesi 408’i sınıfında daha iddialı ve çok yönlü bir konuma taşıyor. İşte detaylar…

2026 Peugeot 408 Motor Seçenekleri Netleşti!

Yeni Peugeot 408 üç farklı güç ünitesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Giriş seviyesinde, 1.2 PureTech Hybrid 145 PS motor seçeneği yer alıyor. 48V elektrik destekli bu ünite, içten yanmalı motorla elektrik desteğini birlikte kullanarak daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı bir sürüş karakteri sunmayı hedefliyor.

Günlük kullanım odaklı bu motor verimlilik tarafında öne çıkıyor. Bir üst seviyede konumlanan Plug-in Hybrid 180 PS versiyon, elektrikli sürüş kabiliyetini daha ileriye taşıyor. Peugeot tarafından paylaşılan verilere göre bu model yaklaşık 85 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor.

Bu değer şehir içi kullanımda aracın büyük oranda yalnızca elektrik motoruyla ilerlemesine olanak tanıyor. Uzun yolculuklarda ise benzinli motor devreye girerek toplam menzili artırıyor. Serinin en dikkat çeken üyesi ise tamamen elektrikli E-408 oluyor. Bu versiyonda 213 PS güç ve 343 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor.

456 km WLTP menzil sunan E-408, 408 ailesinin hem en güçlü hem de en modern seçeneği konumunda. Elektrikli sürüşün sunduğu sessizlik ve anlık tork avantajı, E-408’i günlük kullanım kadar uzun yol için de güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Peugeot, 2026 model 408 ile birlikte tek bir gövde ve tasarım dili altında Hybrid, Plug-in Hybrid ve tam elektrikli motor seçeneklerini bir araya getirerek kullanıcıya geniş bir tercih alanı sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, markanın Avrupa’daki elektrikleşme stratejisinin 408 özelindeki en net yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

2026 Peugeot 408 Motor Seçenekleri ve Fiyatı

Versiyon Motor Tipi Güç Tork Elektrik Menzili (WLTP) Toplam Menzil (WLTP) 1.2 PureTech Hybrid Benzin + 48V elektrik desteği 145 PS Açıklanmadı. - Açıklanmadı. Plug-in Hybrid Benzin + elektrik motoru 180 PS Açıklanmadı. 85 km Açıklanmadı. E-408 Tam elektrikli 213 PS 343 Nm - Açıklanmadı.

2026 Peugeot 408 modelinin 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor. Satış fiyatı açıklanmadı.

