470 Bin Liraya T10F! Togg'dan 2026 Kampanyası!

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg 2026 yılının ilk kampanyasını resmen duyurdu. Yeni açıklanan finansman seçenekleriyle birlikte 470 bin TL peşin ödeme yapabilen kullanıcılar sıfır T10F satın alabilecek. Üstelik yüzde 0 faizli kredi seçenekleri de masada. İşte detaylar…

Togg 2026 Kredi ve Finansman Seçenekleri Belli Oldu!

Togg 2025 yılını 39 binin üzerinde satışla kapattıktan sonra 2026’ya iddialı bir giriş yaptı. Markanın T10F ve T10X modelleri için hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara özel kredi paketleri sunuluyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan modeller için açıklanan kampanyada en dikkat çeken başlık ise faizsiz kredi imkanı oldu.

Bireysel kullanıcılar için Togg T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 600 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme yaklaşık 50 bin TL seviyesinde. Araç bedelinin kalan kısmı peşin ödendiğinde T10F için gerekli başlangıç tutarı yaklaşık 471 bin TL’ye kadar düşüyor.

Vadeyi uzatmak isteyenler için de alternatifler mevcut. T10F 4More versiyonunda 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,33 faiz oranı ile aylık 69 bin TL civarında taksit imkânı sağlanıyor. T10F V2 için ise 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,38 faiz seçeneği öne çıkıyor.

Kurumsal kullanıcılar tarafında kampanya daha da genişliyor. Şirketler için 1,9 milyon TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Yine T10F V2 ve 4More versiyonlarında 600 bin TL – 12 ay – yüzde 0 faiz seçeneği korunurken, uzun vadede 48 ay – yüzde 2,72 faiz ile yüksek tutarlı krediler devreye giriyor.

Togg, SUV modeli T10X için de benzer avantajlar sunuyor. Bireysel kullanıcılar; V2 ve 4More versiyonlarında 400 bin TL ile 600 bin TL arasında, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanabiliyor. Daha yüksek tutarlar için 36 ve 48 ay vadeli faizli seçenekler de listede yer alıyor.

Kurumsal müşterilerde ise T10X için de kredi limiti 1,9 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor. Mevcut fiyatlara bakıldığında, Togg T10X’in başlangıç fiyatı 1.870.000 TL, Togg T10F’in başlangıç fiyatı ise 1.886.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Açıklanan kampanya, özellikle yüksek peşinat engeli nedeniyle beklemede olan kullanıcılar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Peki siz Togg’un 2026’nın ilk kampanyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.