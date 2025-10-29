Hibrit Ünite Geliyor Mu? Yeni Seat Ibiza Ortaya Çıktı!

İspanyol asıllı Alman markası Seat kült modellerinden biri olan Ibiza'yı yeniledi. Yavru Leon lakabının hakkını vermeyi hedefleyen yeni Ibiza daha sportif tasarımı ve yeni opsiyon özellikleri kullanıcıları cezbedecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Seat Ibiza Teknik Özellikleri ve Fiyatı

1984’ten bu yana B segmentinin tanınan modellerinden biri olan Seat Ibiza, ikinci makyaj operasyonuyla yeniden güncellendi. 5 nesildir 6 milyondan fazla satılan model bu güncelleme ile hem dış tasarımda hem de iç mekânda yenilikler kazanıyor.

Seat SUV modeli Arona ile birlikte Ibiza’yı da elden geçirdi. Yenilenen ön kısımda farlar, panjur ve tampon tasarımı değiştirilmiş. LED aydınlatmalar artık daha ince bir forma sahip ve aracın genel duruşu daha sportif hale getirilmiş. Arka bölümde ise küçük değişiklikler dikkat çekiyor; tampon yeniden şekillendirilmiş ve model ismi artık siyah renkle yazılıyor. Bunun dışında Seat, Liminal, Oniric ve Hypnotic adında üç yeni renk seçeneğini de palete ekliyor.

Kabin tarafında da güncellemeler mevcut. Seat, koltuk kumaşlarını ve döşemeleri tamamen yenilemiş. Ayrıca artık opsiyon listesine cam tavan da dahil edilmiş. FR donanım seviyesinde özel tasarlanmış spor koltuklar sunulacak. Bilgi eğlence ekranı standart olarak 8.25 inç büyüklüğünde geliyor isteğe bağlı olarak 9.2 inçlik versiyon tercih edilebiliyor.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği korunurken, “Hola” komutuyla çalışan sesli asistan da sisteme eklenmiş. Kaputun altında herhangi bir yenilik yok. Ibiza Avrupa pazarında 5 farklı motor seçeneğiyle satışta kalmaya devam edecek. Türkiye’de ise 1.0 litrelik EcoTSI motor yerini koruyor. Bu motor 115 beygir güç üretiyor ve DSG otomatik şanzımanla sunuluyor. Seat’ın 2027 yılı itibarıyla Ibiza’ya hibrit motor seçeneği eklemeyi planladığı da konuşuluyor.

