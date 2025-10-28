Maybach Kıskanacak: Özel Üretim Limuzin Togg Yollarda!

Markaların özel üretim otomobilleri çok kez sahnelerde yer aldı. Ancak bu kez Togg'dan özel üretim bir otomobil sahneye çıktı. Togg'un T10X modelini baz alan bir limuzin bugün yapılan Altay Tankı teslimatı töreninde basına gösterildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg’un Limuzin Versiyonu İlk Kez Görüntülendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Altay Tankı Teslimat Töreni öncesinde dikkat çeken bir sürpriz yaşandı. Togg’un özel üretim limuzin versiyonu ilk kez görüntülendi.

Togg'un özel üretim limuzin Togg T10X aracı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altay Tankı Teslimat Töreni öncesinde görüntülendi. pic.twitter.com/oVlx7EZmGr — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) October 28, 2025

Tören alanında kameralara yansıyan uzatılmış gövdeli Togg T10X, markanın bugüne kadar kamuya açık şekilde sergilemediği özel bir versiyon olarak öne çıktı. Standart T10X tasarımına göre daha uzun bir aks mesafesine ve genişletilmiş arka kapılara sahip olan araç koltuk sayısı baz alındığında özel etkinlikler için tasarlandığını gösteriyor.

Togg’un bu özel üretim aracı yerli elektrikli otomobil altyapısı üzerinde tamamen Türkiye’de geliştirildi. Uzatılmış gövde tasarımı sayesinde arka koltukta daha geniş bir yaşam alanı sunan modelin iç mekânında koltuk sayısı arttırılarak daha fazla yolcunun aracı kullanması sağlanmış.

Henüz resmi teknik detaylar paylaşılmadı ancak aracın temelinde T10X’in baz versiyonuna kıyasla daha güçlü bir elektrik motorunun kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mevcut T10X modeli, 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyonuyla tanınıyor. Daha güçlü çift motorlu AWD seçeneği ise 435 beygir güce ve 700 Nm torka sahip. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi yalnızca 4,8 saniye. 52,4 kWh ve 88,5 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulan T10X, versiyona göre 314 ila 523 kilometre arasında menzil sunabiliyor.

