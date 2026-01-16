Üstü Açık Hız Canavarı Tanıtıldı! Bu Fiyata İki Ev Alınır

Yeni Shelby GT350 tanıtıldı. Dudak uçuklatan bir fiyat etiketi ile satılan bu otomobil, muazzam seviyedeki beygir gücü ile yolları titretmeye geliyor. 2026 model, hız tutkunlarının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklere sunarak sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

2026 Shelby GT350 Özellikleri

2026 model GT350, standart olarak 480 beygir gücündeki V8 motorla donatıldı. Bu güç yeterli gelmezse 3,0 litrelik Whipple süper şarj sayesinde GT350 tam 810 beygir gücüne ulaşabiliyor. Araç hem on ileri otomatik hem altı ileri manuel şanzıman seçeneği ile sunuluyor.

Arabanın iç tarafı Ford Mustang ailesinin geri kalanıyla hemen hemen aynı görünüyor ancak Shelby American, koltukları kapitone detaylara sahip deri ile kaplıyor. Ön koltukların arkasında üstü açık arabalarda son derece gerekli olan roll bar bulunuyor. Bu, aracın takla atması hâlinde zemin ile yolcu arasında bir mesafe bırakıyor.

Üstü açık GT350 modelini diğer çoğu rakibinden ayıran pek çok farkı bulunuyor. Araba ısı çıkışlı alüminyum kaput ve daha büyük hava girişi sağlayan siyah ızgara ile birlikte geliyor. Ağırlığı azaltmak için 20 inçlik dövme jantlarla donatılan araba, orange fury (turuncu) gibi özel renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

2026 Shelby GT350 Fiyatı

Standart V8 cabrio için henüz bir fiyat etiketi belirlenmese de süper şarjlı versiyonun fiyatının 121 bin 385 dolardan (5 milyon 251 bin 321 TL) başladığı belirtildi. Bunun Ford'un yeni Mustang Dark Horse SC modelinin başlangıç fiyatından bile yüksek olması muhtemel görülüyor ama diğerinin üstü açık olmadığını belirtmekte fayda var.