1.100 KM Menzil Sunan Ucuz Araba Tanıtıldı! Üç Versiyonla Geliyor

Wuling, yeni SUV modeli Starlight 560'yı tanıttı. Yeni araç içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı versiyonla birlikte geliyor. Araç hâlihazırda pek çok renk seçeneği ile beraber sunuluyor. Şık bir tasarıma sahip olan otomobilin her sürümünde önceliğin yüksek konfora verildiği görülüyor.

Wuling Starlight 560 Özellikleri

Daha önce de belirtildiği üzere araç çeşitli modellerle geliyor. Hibrit ve benzinli modellerde ızgara varken sadece elektrikli modelin ön tarafında kapalı bir tasarım tercih edildi. Aracı satın alacak kişiler hem beş hem yedi koltuklu seçenekler arasında tercih yapabiliyor.

Yeni otomobilin hibrit versiyonu toplam 1.100 kilometre menzil sunarken sadece elektrik kullanılarak katedebildiği mesafe 125 kilometre ile sınırlı kalıyor. CLTC verileri, elektrikli versiyonun seçilen modele göre 450 ila 500 kilometre menzil sunduğunu gösteriyor. Elektrikli versiyonda hızlı şarj desteği de bulunuyor. 15 dakikalık şarjla 200 kilometre yol katedilebiliyor.

Ön koltuklar tamamen düz bir şekilde yatırılabiliyor. Bu da aracın koltuklarının gerekli olması hâlinde yatak işlevi görebildiği anlamına geliyor. Arabanın bagaj hacmi 320 litre ancak koltuklar katlandığında bunun 1.945 litre seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. İç kısımda 12,8 inçlik büyük dokunmatik ekran, Ling OS işletim sistemi ve çok daha fazlası bulunuyor.

Wuling Starlight 560 Fiyatı

Wuling Starlight 560 için 62.800 yuan (390 bin 166 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu yeni araba özellikle kalabalık ailelere hitap ediyor. Konfor öncelikli bir deneyim sunması sayesinde uzun yolculuklar da rahatsız edici olmaktan çıkıyor. Düz hâle getirilebilir koltuklar sayesinde dilediğiniz zaman uygun bir yerde dinlenmenizi mümkün hâle getiriyor.