Yıllara Meydan Okuyan Araç Yenilendi! Uygun Fiyatla Geliyor

Toyota, uzun zamandan beri üretimi sürdürülen HiAce'nin 2026 versiyonunu tanıttı. Daha İş amaçlı kullanıma uygun bir model olarak nitelendirilen bu araç yapılan iyileştirmeler ve yeniliklerle birlikte kalabalık aileler de dahil olmak üzere çok geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.

2026 Toyota HiAce Özellikleri

2026 Toyota HiAce'nin dış tasarımında genel olarak 2004'ten bu yana korunmaya devam edilen detayların hâkim olduğu görülüyor. Bu tarafta göze çarpan yenilikler sadece tek bir LED kullanarak hem kısa hem uzun far işlevini yerine getiren Bi-Beam LED teknolojisi ile sınırlı kalıyor.

İç tarafta 8 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Buna 7 inçlik gösterge paneli eşlik ediyor. Bu, tüm modellerde bir standart olarak geliyor. Super GL versiyonu ise ısıtmalı ön koltuklar bulunurken temel modelde ise yeni bir arka kapı durdurma işlevi de yer alıyor.

Asıl büyük iyileştirmeler güvenlik tarafında görülüyor. Viraj hız kontrolü desteğine sahip radar hız sabitleyici, şerit değiştirme yardımı ve trafik işareti algılama sistemleri ile gelen araçta ayrıca çarpışma önleme sisteminde de çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Araç 158 beygir gücü ve 182 Nm tork üreten 2,0 litrelik benzinli motor ile 149 beygir gücü ve 300 Nm tork üreten 2,8 litrelik dizel motor seçenekleri sunuyor. Her iki motor da altı vitesli otomatik şanzımanla geliyor.

2026 Toyota HiAce Fiyatı

2026 Toyota HiAce için 2.860.000 yen (783 bin 73 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Daha üst seviye bir şeyler arayanlara ise aracın üst versiyonu 4.683.800 yen (1 milyon 282 bin 269 TL) fiyata sunulacak. Henüz yollara sürülmeyen bu model, 2 Şubat'ta satışa çıkmaya başlayacak. Bu arada Toyota'nın tamamen elektrikli HiAce gibi planları olduğunu da belirtelim.