BYD, Popüler Serisini Yeniledi! Menzil Arttı, Fiyatlar Aynı Kaldı

BYD, en popüler serilerinden biri olan Seal 06'nın yenilenen versiyonunu tanıttı. Elektrikli, hibrit ve GT modelerini de kapsayan serinin 2026 versiyonunda önemli iyileştirmelere gidildi. En önemli farklardan birini ise öncekilere göre daha uzun menzile sahip olması oluşturuyor.

Yenilenen Seal 06 Serisi Neler Sunuyor?

BYD Seal 06 EV modelinin uzun menzilli versiyonu 630 kilometre menzil sunuyor. 240 kW gücünde bir motorla donatılan araba, her 100 kilometre 11.4 kWh enerji tüketiyor. Daha düşük menzilli versiyonu ise 530 kilometre menzil sağlıyor ve 120 kW gücünde bir motor kullanıyor. Her 100 kilometrede 10.7 kWh enerji tüketerek enerji açısından tasarruf sağlıyor.

Her iki elektrikli versiyon da önceki elektrikli modellere göre batarya ve motor bakımından yapılan önemli iyileştirmelerden yararlanıyor. Bu değişikliklerin merkezinde yeni nesil Blade teknolojisi, yüksek verimliliğe sahip motorlar ve diğer akıllı sistemler yer alıyor. 630 kilometre menzilli versiyonu, 444,1 kg ağırlığında 64,315 kWh kapasiteli batarya taşıyacak ve boş ağırlığı 1,795 kg olacak.

530 kilometre menzilli sürümün 383,6 kg ağırlığında 52,868 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacak. Bu versiyonda aracın başlı başına ağırlığı ise 1,679 kg olacak. Seal 06 DM-i hibrit modellerinin her ikisi de 175 kW'lık motorlar kullanacak. Bu modellerden biri, 150 kilometrelik menzil sunacak ve bu tamamen elektrikli menzil olacak. Her 100 kilometrede ise 15,2 kWh enerji tüketecek.

Diğer model, 155 kilometre menzil sunacak. 100 kilometre tükettiği enerji ise 14,7 kWh olacak. Bu arada Seat 06 GT hatchback modelleri de yenileniyor. Uzun menzilli GT EV modeli, 200 kW'lık bir motora sahip olacak. 100 kiloemtre 12,3 kWh enerji tüketecek olan model, 57.545 kW'lık bir bataryaya sahip olarak gelecek. Performansa odaklanan GT EV versiyonu ise 240 kW'lık bir motor içerecek. 69,07 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacak araç, 100 kilometrede 12,5 kWh enerji tüketecek. Ayrıca CLTC verilerine göre 620 kilometre menzile sahip olacağını da belirtelim.

Yeni Seal 06 Serisinin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

BYD, yeni Seal 06 modelleri için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı ancak daha önce Qin L, Song Pro ve daha birçoğunda benzer sınıfta yer alan modellerinin son fiyatlandırmasına dayanarak piyasaya sürdü. Önemli menzil artışları içeren o modellerdeki fiyatlandırma politikasına dayanarak araçları fiyat farkı olmadan piyasaya sürebileceği söyleniyor.