Zamlar Resmileşti: TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu!

Araç muayene sürecine ilişkin yeni yıl düzenlemeleri bir süredir bekleniyordu ve nihayet bu konuda uzun zamandır konuşulan değişiklikler resmiyet kazandı. Özellikle 2026 tarifesinin netleşmesiyle birlikte araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken yeni bir dönem başlıyor. İşte zamlı TÜVTÜRK 2026 araç muayene ücretleri ve detaylar...

2026 TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu! İşte Yeni Fiyatlar

Otomobil / Minibüs / Kamyonet / Arazi Taşıtı

2025 Fiyatları: 2.620 TL

2026 Fiyatları: 3.288,84 TL

Artış Miktarı: +668,84 TL

Motosiklet / Traktör / Motorlu Bisiklet

2025 Fiyatları: 1.149 TL

2026 Fiyatları: 1.674,53 TL

Artış Miktarı: +525,53 TL

Otobüs / Kamyon / Çekici / Tanker (Ağır Vasıta)

2025 Fiyatları: 3.416 TL

2026 Fiyatları: 4.445,60 TL

Artış Miktarı: +1.029,60 TL

2026 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri, Resmî Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranının ardından kesinleşmiş durumda. Bu güncelleme yılın sonuna yaklaşırken muayene planlayan tüm araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli değişiklikler içeriyor.

Zira açıklanan yeni tarifeye göre hem binek hem ticari hem de ağır vasıta sınıfında belirgin artışlar bulunuyor. Özellikle otomobillerde yaklaşık 670 TL’yi bulan, motosiklet ve traktör grubunda ise 500 TL’yi aşan yükselişler dikkat çekiyor. Ağır vasıtalarda artış 1000 TL’nin üzerine çıkmış durumda.

Muayene ücretlerinin hizmet tarihine göre belirlendiği dikkate alındığında randevusunu 2026 yılına bırakan sürücüler doğrudan bu yeni fiyatlarla işlem görecek. Bu nedenle birçok araç sahibi yoğunluk oluşmadan randevu almayı değerlendirirken yeni tarifenin bütçelere yansıması yılın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...