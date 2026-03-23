Elektrikli Toyota C-HR+ Satışa Sunuldu! Türkiye'ye Gelecek Mi?

Toyota tamamen elektrikli yeni C-HR+ modelini Avrupa’da satışa sundu. Coupe-SUV formundaki tasarımı, AWD seçeneği ve 607 kilometreye kadar ulaşan menzil değeriyle dikkat çeken model markanın Avrupa pazarındaki en uzun menzilli elektrikli aracı olarak konumlanıyor. Peki Toyota C-HR+ modeli Türkiye'de satışa sunulacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Toyota C-HR+ Teknik Özellikleri Neler?

Batarya: 57.7 kWh / 77 kWh

57.7 kWh / 77 kWh Menzil: 458 km / 607 km (WLTP)

458 km / 607 km (WLTP) Maksimum güç: 343 HP (AWD)

343 HP (AWD) 0-100 km/s: 5.2 saniye

5.2 saniye Şarj desteği: 150 kW DC hızlı şarj

150 kW DC hızlı şarj Çekiş: Önden çekiş (FWD) / Dört çeker (AWD)

Yeni C-HR+, Toyota’nın elektrikli SUV gamında hem menzil hem performans tarafında iddialı bir konuma yerleşiyor. Özellikle 77 kWh batarya seçeneği uzun yol kullanımlarında sürücülere önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca dört tekerlekten çekişli versiyonda sunulan 343 beygir güç modelin performans tarafında da iddialı olduğunu gösteriyor.

150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 28 dakikada dolabilmesi uzun yol kullanımlarında şarj sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Önden çekişli ve AWD seçeneklerinin sunulması ise kullanıcıların hem verimlilik hem de performans odaklı tercihler yapabilmesine imkan tanıyor.

Toyota C-HR+ Satış Fiyatı Ne Kadar?

Toyota C-HR+ Avrupa’da yaklaşık 38 bin 990 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Donanım seviyesine ve AWD seçeneğine göre fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Model Mid, Mid+ ve High donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa fiyatı baz alındığında modelin Türkiye’de premium elektrikli SUV segmentinde konumlanması bekleniyor. Mevcutta satılan Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT modeli 1 milyon 999 bin TL başlangıç fiyatına sahip.

Toyota C-HR+ Türkiye'de Satılacak Mı?

Toyota’nın elektrikli araç planlarını hızlandırması ve Avrupa pazarında C-HR+ gibi modelleri devreye alması modelin Türkiye’ye gelme ihtimalini güçlendiriyor. Elektrikli SUV segmentinin hızlı büyümesi ve Toyota’nın Türkiye pazarında elektrikli model hazırlığı içinde olması da C-HR+ için güçlü bir potansiyel oluşturuyor. Ancak henüz resmi olarak C-HR+ modelinin Türkiye'de satışa sunulacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Toyota C-HR+ Türkiye’de Mi Üretiliyor?

Yeni Toyota C-HR+ Türkiye’de üretilmeyecek. Sakarya’daki Toyota fabrikasında benzinli ve hibrit C-HR modelleri üretilmeye devam ederken, tamamen elektrikli C-HR+ farklı bir platform üzerine geliştirildi. Bu nedenle modelin üretimi Japonya merkezli tesislerde gerçekleştiriliyor. Bu durum, C-HR+ modelinin Türkiye’ye gelmesi halinde ithal olarak satışa sunulacağı anlamına geliyor. Yerli üretim olmaması nedeniyle modelin Türkiye fiyatının daha yüksek seviyede konumlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Toyota C-HR+, elektrikli SUV segmentinde sunduğu teknik özelliklerle dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Ancak modelin Türkiye’de kısa vadede satışa sunulması çok olası görünmüyor. Bunun en önemli nedeni ise aracın mevcut C-HR modellerinde olduğu gibi Türkiye’de üretilmeyecek olması. C-HR+’ın ithal olarak gelmesi gümrük vergileri, lojistik maliyetleri ve fiyatlandırma baskısı nedeniyle modelin Türkiye pazarında rekabet açısından dezavantajlı bir konumda yer almasına yol açabilir.

