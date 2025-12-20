Honda, Türkiye'de kısıtlı bir kitle tarafından çokça sevilen premium modeli Accord'u yeniledi. Araç yenilenen tasarımı ve özellikleriyle sahneye çıkarken pek çok kişi "2026 Yeni Honda Accord Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunun cevabını merak etti. İşte detaylar...

2026 Yeni Honda Accord Tanıtıldı!

Honda 2026 yılıyla birlikte Accord’u küçük ama işlevsel dokunuşlarla güncelledi. Markanın bu yeni adımı, büyük tasarım değişikliklerinden ziyade motor seçenekleri ve donanım tarafındaki düzenlemelerle öne çıkıyor. Sedan segmentinin arka planda kaldığı bir dönemde Accord’un hâlâ güncel tutulması Honda’nın bu modelden vazgeçmediğini gösteriyor.

2026 model Honda Accord teknik tarafta alışıldık ama dengeli bir yapı sunmaya devam ediyor. Modelin hibrit versiyonlarında toplam 204 beygir güç ve 335 Nm tork üreten çift motorlu hibrit sistem yer alıyor. Bu sistemde klasik bir otomatik şanzıman yerine doğrudan tahrikli (direct drive) yapı kullanılırken, güç ön tekerleklere aktarılıyor.

Benzinli seçenekte ise 1.5 litrelik turbo motor görev yapıyor bu ünite 192 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor ve CVT şanzımanla kombine ediliyor. Motor seçenekleri tarafında Honda, performans ve verim dengesini korumayı tercih etmiş durumda.

Donanım tarafında ise özellikle giriş seviyesinde dikkat çekici iyileştirmeler bulunuyor. LX ve SE donanımları artık standart olarak 9 inçlik multimedya ekranıyla geliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile 15W gücünde kablosuz şarj ünitesi de standart donanımlar arasına eklenmiş durumda.

SE versiyonunda 19 inç alaşım jantlar sunulurken, Sport Hybrid ve Sport-L Hybrid paketlerinde siyah detaylar öne çıkıyor. Genel tabloya bakıldığında 2026 Accord, büyük yenilikler yerine donanımı güçlendirilmiş, teknik açıdan tanıdık ama güncel bir sedan profili çiziyor.

2026 Honda Accord’un Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut pazar koşulları ve Honda’nın son yıllardaki ürün stratejisi dikkate alındığında, modelin Türkiye’ye gelmesi halinde yalnızca hibrit motor seçeneğiyle sunulması daha olası görünüyor.

Fiyat tarafında ise ABD başlangıç fiyatı olan 29.590 dolar ve üst donanım için açıklanan 40.645 dolar baz alındığında, Türkiye’de oldukça yüksek bir etiketle karşılaşılması muhtemel. Güncel döviz kuru ve ÖTV ve KDV hesaba katıldığında 2026 Accord’un Türkiye fiyatının donanıma bağlı olarak yaklaşık 2,5 ila 3 milyon TL bandında konumlanması beklenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...