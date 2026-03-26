Isuzu D-Max Yenilendi: İşte Teknik Özellikleri!

Türkiye’de pikap pazarının güçlü oyuncularından Isuzu D-Max yenilendi. Tasarım teknoloji ve güvenlik tarafında güncellenen model en büyük değişimi ise motor tarafında aldı. Motor hacmi büyütülen yeni D-Max’te tork değeri artırılırken otomatik şanzıman yapılan değişiklikler otomobili performans anlamında ileriye taşıdı. Peki yeni Isuzu D-Max teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Isuzu D-Max Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 2.2 litre dizel (2164 cc)

: 2.2 litre dizel (2164 cc) Güç : 163 PS

: 163 PS Tork : 400 Nm (önceki: 360 Nm)

: 400 Nm (önceki: 360 Nm) Şanzıman : 8 ileri otomatik (önceki: 6 ileri)

: 8 ileri otomatik (önceki: 6 ileri) Çekiş: 4x2 ve 4x4 seçenekleri

Yeni Isuzu D-Max’te en dikkat çeken değişiklik motor tarafında yapıldı. Önceki modelde kullanılan 1.9 litrelik dizel motor yerini 2.2 litrelik yeni motora bıraktı. Güç değeri 161 HP (horse power) seviyesinde korunurken maksimum tork 360 Nm’den 400 Nm’ye yükseltildi. Bu değişiklik özellikle yük taşıma ve arazi performansı açısından daha güçlü bir karakter sunuyor. Şanzıman tarafında da önemli bir güncelleme yapıldı. Daha önce 6 ileri olan otomatik şanzıman artık 8 ileri olarak sunuluyor.

D-Max'in en yakın rakibi Toyota Hilux’un güncel 2.4 litrelik dizel motoru 150 HP tork sunuyor. Bu nedenle D-Max daha küçük hacimli motoruna rağmen artırılan tork ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile Hilux modeline kıyasla hem yük altında hem de normal kullanımda daha dengeli ve verimli bir sürüş karakteri hedefliyor.

2026 Isuzu D-Max Donanımsal Özellikleri Nasıl?

Yenilenen modelde ön ızgara, far detayları, sis farı çerçevesi ve 18 inç jant tasarımı güncellendi. Arka stop lambaları, yan basamaklar ve bagaj kapağı kamera bölümü de yenilenen detaylar arasında yer alıyor. Kabin tarafında ise deri koltuk tasarımı ve dikiş renkleri elden geçirilerek daha modern bir görünüm oluşturuldu. Teknoloji tarafında sürücü izleme sistemi, şerit takip asistanı, acil şerit koruma ve 360 derece kamera gibi sistemler standart hale getirildi.

2026 Isuzu D-Max Türkiye Fiyatı Belli Oldu Mu?

Yeni Isuzu D-Max’in Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak artan motor hacmi, güncellenen şanzıman ve yeni güvenlik donanımları nedeniyle modelin mevcut versiyona göre daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili rakiplerine baktığımızda Toyota Hilux 4x4 modelinin başlangıç fiyatı 2 milyon 520 bin TL olurken, Volkswagen Amarok 2.0 TDI 200 HP Style Otomatik 4x4 modeli 4 milyon 382 bin TL satış fiyatına sahip. D-Max modelinin bu iki model arasında konumlanması bekleniyorken diğer modellere karşı oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Isuzu D-Max, motor hacmi artışı ve 8 ileri otomatik şanzıman güncellemesiyle önemli bir evrim geçirmiş görünüyor. Özellikle 400 Nm tork değeri günlük kullanım ve arazi performansı için yeterli bir seviyeye ulaşmış durumda. Yeni versiyonun hem bireysel hem de ticari müşterilerin ilgisini çekecek gibi gözüküyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...