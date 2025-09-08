Togg T10F'in Türkiye ve Avrupa Satış Tarihi Belli Oldu!

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg için Avrupa kapısı artık açıldı. Marka Euro Ncap testlerinin de sonuçlanması ardından bugün resmi lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda otomobilin kaza testlerine yer verilirken otomobillerin Türkiye ve Avrupa'da satışa çıkacağı tarihler de netleşti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Türkiye'de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Yerli otomobil markası Togg, Avrupa'da gerçekleştirdiği lansmanla birlikte T10F modelinin Türkiye satış tarihi konusunda önemli bilgiler verdi. Bu kapsamda Togg T10F Türkiye'de 15 Eylül 2025 tarihi itibariyle satışa sunulacak.

Yerli otomobil markası Togg, Avrupa'da gerçekleştirdiği kapsamlı lansman etkinliğiyle birlikte hem uluslararası pazardaki hedeflerini hem de Türkiye'deki yol haritasını netleştirdi. Etkinlikte en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, sedan gövde tipiyle öne çıkan Togg T10F modelinin satış takvimine dair yapılan açıklama oldu. Şirket T10F'in Türkiye'de resmi olarak 15 Eylül 2025 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Böylece uzun süredir merakla beklenen modelin yollara çıkacağı tarih kesinleşmiş oldu.

Togg T10F Almanya ve Avrupa'da Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Togg tarafından yapılan etkinlikte T10X ve T10F modellerinin 29 Eylül itibariyle Avrupa'da satışta olacağı bildirildi.

Togg tarafından Almanya'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde markanın en çok merak edilen modelleri T10X ve T10F için Avrupa satış takvimi de açıklandı. Yapılan resmi duyuruda her iki modelin de 29 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Avrupa pazarında satışa sunulacağı belirtildi.

Togg ayrıca Euro Ncap kaza testi sonuçlarını da bu lansmanla birlikte yayınladı. Yapılan açıklamada markanın otomobillerinin 5 yıldız aldığı bildirildi. Bununla birlikte Avrupa'da satışa dair hiçbir engel kalmamış oldu. Araçların fiyatları ise hala açıklanmadı.

