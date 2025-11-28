İster Hibrit İster LPG: Yeni Clio Türkiye Satış Tarihi ve Motor Seçenekleri Belli Oldu!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2026 yeni Renault Clio için Türkiye takvimi netleşiyor. Markanın ekonomik hatchback modeli tasarımsal anlamda yenilenirken teknik anlamda da büyük yenilikler vadediyor. Yeni aracın Türkiye satış tarihi ve motor seçenekleri de belli oldu. İşte yeni 2026 Renault Clio Türkiye satış tarihi ve teknik özellikleri hakkında tüm detaylar...

2026 Yeni Renault Clio Ne Zaman Türkiye'de Satışa Çıkacak?

2026 yeni Renault Clio Şubat 2026 itibariyle Türkiye'de satışa çıkacak.

2026 Yeni Renault Clio’nun Türkiye’ye geliş takvimi otomobil gazetecileri tarafından yapılan paylaşımlar ve Renault'tan gelen açıklamalar ile netlik kazandı. Paylaşıma göre yeni nesil Clio 2026 Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Aracın Bursa Oyak Renault fabrikasında üretimine başlandığı biliniyor.

2026 Yeni Renault Clio Nerede Üretiliyor?

Reanult Clio Bursa'da üretilmektedir.

Renault'un yeni Clio modeli de önceki modellerde de olduğu gibi Bursa Oyak Renault fabrikasında üretiliyor. Ayrıca Renault bu fabrikasında Megane, Kangoo, Express gibi farklı modellerinin de üretim süreçlerini yönetiyor.

2026 Yeni Renault Clio Motor Seçenekleri

1.2 TCe Benzinli 115 HP

1.8 E-Tech Hybrid 160 HP

1.2 ECO-G LPG 120 HP

Giriş seviyesinde yer alan 1.2 TCe 115 HP benzinli motor, şehir içi kullanım ve düşük işletme maliyetleriyle geniş kitlelere hitap eden temel seçenek olacak. Segment içinde dengeli performans, makul tüketim ve daha düşük başlangıç fiyatı nedeniyle bu versiyonun Türkiye satışlarının önemli bir kısmını oluşturması bekleniyor.

Asıl ilgiyi çekmesi beklenen motorlar ise hibrit ve LPG’li versiyonlar. 1.8 E-Tech Hybrid 160 HP, özellikle yoğun trafikte sessiz ve düşük tüketimli sürüş isteyen kullanıcıların gözdesi olmaya aday. Elektrik destekli yapısı sayesinde hem performans hem ekonomi sunan bu versiyon Clio’nun şehir içi verimlilik çıtasını ciddi şekilde yükseltecek.

120 HP gücündeki ECO-G LPG seçeneği ise Türkiye pazarına en uygun seçenek olarak öne çıkıyor; düşük yakıt maliyeti ve fabrika çıkışlı LPG’nin sağladığı güven, bu versiyonu yüksek kilometre yapan kullanıcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...