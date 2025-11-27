Menzil Artıyor: Tesla Model Y Türkiye Paketi Ortaya Çıktı!

Tesla Model Y Standard'ın Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu kapsamda markanın Türkiye'ye özel yeni bir versiyon tasarladığı ortaya çıktı. 7 koltuk ve daha uzun menziliyle fark yaratması planan otomobilin Model Y Long Range AWD'ye ek bir paket ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y Long Range AWD Türkiye'ye Özel Bir Versiyonla Geliyor!

Tesla’nın Türkiye’deki resmi tip onayı kayıtlarında ortaya çıkan yeni bilgiler, Model Y Long Range AWD için beklentilerin çok ötesinde gelişmeler olduğunu gösteriyor. Belgelerde yer alan detaylar, hem teknik tarafta hem de araç konfigürasyonunda önemli yeniliklerin Türkiye pazarına giriş için hazırlandığını işaret ediyor.

Tip onayı belgelerinde öne çıkan en önemli noktalardan biri Model Y Long Range AWD’nin menzilindeki resmi artış. 19 inç jantlarla yapılan ölçümlerde araç için 629 km WLTP değerinin tescillenmesi Tesla’nın son dönemde global ölçekte yaptığı verimlilik güncellemelerinin artık Türkiye’ye de yansıyacağını gösteriyor.

Bu değer mevcut Long Range AWD’nin üzerinde bir menzil sunarak Türkiye’deki kullanıcılar için ciddi bir avantaj oluşturuyor. Belgelerde dikkat çeken bir diğer teknik detay, arka motorun 159 kW olarak kayıt altına alınması. Bu güç değeri, aracın gerçek performansını tam olarak yansıtmasa da Tesla’nın ÖTV matrahları açısından Türkiye’de izlediği uyum stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Böylece Model Y Long Range AWD vergi açısından avantajlı bir sınıfta kalmaya devam ediyor. Tip onayı güncellemesinin en dikkat çeken bölümlerinden biri de 7 koltuklu Model Y konfigürasyonunun resmen kayıtlara eklenmiş olması. Bu seçenek daha önce yalnızca bazı pazarlarda sunuluyordu.

Türkiye’de onaylanmış olması geniş aileler veya 3 sıra koltuk isteyen kullanıcılar için Model Y’nin daha cazip bir SUV haline gelmesine katkı sağlayacak. 7 koltuklu versiyonun gelişiyle birlikte Model Y’nin segment rekabetinde güçlü bir konum elde etmesi bekleniyor.

