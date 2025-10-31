Birinci Kim Olacak? 2026 Yılın Otomobili Finalistleri Belli Oldu!

2026 Yılın Otomobili finalistleri belli oldu. Pek çok markanın katıldığı yarışta 7 marka finale kalmayı başardı. Geçen yılın kazananı Renault 5'in kardeşi Renault 4'te listede yer alıyor. Peki finalist otomobiller hangileri? İşte detaylar...

2026 Yılın Otomobili Finalistleri Açıklandı!

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Škoda Elroq

Avrupa’da otomobil tutkunlarının en çok merak ettiği organizasyonlardan biri olan “Avrupa’da Yılın Otomobili 2026” yarışmasının finalistleri belli oldu. Jüri, ön elemelerin tamamlanmasının ardından bu yıl da birbirinden iddialı yedi modeli finale taşıdı. Büyük ödülün kazananı ise 9 Ocak 2026’da Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

2025’te aynı ödülü Renault 5 / Alpine A290 ikilisi kazanmış ve bu başarısıyla Avrupa pazarında yeniden yükselişe geçmişti. Renault, bu yıl da klasikleşen Renault 4 modeliyle yeniden sahnede. Öte yandan Kia EV4 ve Mercedes-Benz CLA gibi modeller de modern tasarım ve elektrikli güç üniteleriyle öne çıkıyor.

Kazanan model, 9 Ocak 2026 tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek özel törende açıklanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da otomobil üreticileri, jüri değerlendirmesinden önce son test sürüşlerine ve tanıtım etkinliklerine hazırlanıyor.

