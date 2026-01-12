52 Yıl Sonra İlk Kez: Yılın Otomobili Mercedes CLA Oldu

Avrupa otomotiv dünyasında yılın en çok konuşulan unvanlarından biri bir kez daha sahibini buldu. Artık bir gelenek haline gelen Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü, bu yıl Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklandı. Finale kalan modeller arasındaki rekabet son yılların en dengeli ve çekişmeli sonuçlarından birine sahne oldu. İşte detaylar...

Mercedes-Benz CLA 52 Yıl Sonra Kazandı!

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü finalinde ipi göğüsleyen isim Mercedes-Benz CLA oldu. Böylece Mercedes-Benz tam 52 yıl aradan sonra Avrupa’da Yılın Otomobili unvanını yeniden kazanmayı başardı.

Marka, bu prestijli ödülü daha önce 1974 yılında 450 SE/SEL modeliyle elde etmişti. CLA ile gelen bu başarı Mercedes’in ödül tarihindeki ikinci büyük dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

23 ülkeden 59 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda CLA; modern tasarım anlayışı, yeni nesil dijital altyapısı, yüksek verimlilik sunan motor seçenekleri ve değişen kullanıcı beklentilerine verdiği net yanıt sayesinde rakiplerinin önüne geçti.

Modelin elektrikli motor alternatifleri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve konfor odaklı iç mekânı jüri değerlendirmelerinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Puan tablosuna bakıldığında ikinci sırayı 220 puanla Skoda Elroq alırken, 208 puanla Kia EV4 üçüncü sıraya yerleşti.

Citroen C5 Aircross 207 puanla dördüncü olurken, Fiat Grande Panda 200 puanla beşinci sırada kaldı. Dacia Bigster 170 puanla altıncı, Renault 4 ise 150 puanla yedinci oldu. Jüri tercihleri detaylandırıldığında Mercedes CLA’nın 22 jüri üyesi tarafından birinci sıraya yazılması dikkat çekti.

Citroen C5 Aircross 15, Fiat Grande Panda 9 ve Skoda Elroq 8 birincilik oyu aldı. Kia EV4 yalnızca iki kez en yüksek puanı elde edebilirken, Renault 4 ise markanın son dönemde ödül kazanan Renault 5 E-Tech ve Renault Scenic E-Tech modellerinin ardından “devam halkası” olarak görülmesi nedeniyle jüri üyelerinin ilk tercihi olamadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...