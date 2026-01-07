Yenisi Cep Yakacak: Clio'ya Şok Zam!

Renault Clio’nun güncellenen fiyat listesi, B segmentinde dengeleri yeniden tartışmaya açtı. 2026 model yılıyla birlikte Clio’ya gelen zam, gözleri bir yandan da yolda olan yeni nesil Clio’ya çevirdi. Mevcut artış küçük görünse de, yeni neslin gelecek olması fiyat beklentilerini yukarı çekmiş durumda. İşte detaylar…

Renault Clio Fiyatlarına Zam!

Renault Türkiye’nin paylaştığı son listeye göre Clio’nun 2026 model fiyatları yukarı yönlü güncellendi. Giriş seviyesi Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonu 2025’te 1.580.000 TL seviyesindeyken, 2026 modelde 1.625.000 TL’ye çıktı.

Bu artış oran olarak sınırlı kalsa da, markanın yeni model yılına daha yüksek bir tabanla girdiğini gösteriyor. Daha dikkat çekici nokta ise Techno Esprit Alpine donanımının 2026 listesinde henüz yer almaması.

Bu durum ya geçici bir listeleme boşluğuna ya da yaklaşan yeni nesil için pozisyon almaya işaret ediyor. Özellikle üst donanımların geri döndüğünde daha yüksek bir etiketle sunulması sürpriz olmayabilir.

Clio’nun yeni neslinin (Clio 6) tam kasa değişimiyle gelmesi bekleniyor. Bu da yalnızca tasarım değil; iç mekân, dijital donanımlar ve sürüş destek sistemlerinde ciddi güncellemeler anlamına geliyor.

Bugün Clio 5’in 1,6 milyon TL bandına yerleşmiş olması, yeni Clio’nun daha yukarıdan konumlanacağını net biçimde gösteriyor. Mevcut fiyat artışı küçük olsa da, bu zam “yeni kasa öncesi taban yükseltme” hamlesi olarak okunuyor.

Piyasadaki genel eğilim dikkate alındığında, yeni Clio’nun başlangıç fiyatının psikolojik sınırları zorlaması artık güçlü bir ihtimal. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...