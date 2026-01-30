Makam Paket Yenilendi: 2027 Mercedes-Benz S Serisi Tanıtıldı!

Fazla söze gerek yok! Mercedes-Benz'in amiral gemisi S Serisi yenilendi. Ultra lüks sedan denince akla gelen ilk modellerden olan S Serisi yeni özellikleri ile çıtayı bir adım daha yükseltiyor. Peki 2027 Mercedes-Benz S Serisi kullanıcılarına neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

2027 Mercedes-Benz S Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Yeni S Serisi dış tasarımda köklü bir değişim yerine minimal ve modern dokunuşlar sunuyor. Ön ve arka aydınlatmalarda son dönemlerde sıkça gördüğümüz yıldız desenli LED detaylar öne çıkıyor.

Stop lambaları da bu tasarım dilini devam ettirerek Mercedes-Benz kimliğini daha belirgin hale getiriyor. Tasarım hatları genel olarak korunurken, otomobilin daha modern ve teknolojik bir görünüm kazandığı görülüyor.

Kaputun altına geldiğimizdeyse bizi üç farklı versiyon karşılıyor.

S500 : Altı silindirli motor, 442 bg

: Altı silindirli motor, 442 bg S580 : V8 motor, 530 bg

: V8 motor, 530 bg S580e: Şarj edilebilir hibrit, 576 bg

Benzinli motorların tamamında 48 voltluk mild-hybrid sistem yer alıyor. Şarj edilebilir S580e’nin ise en az 77 km tamamen elektrikli menzil sunması bekleniyor. Tüm versiyonlarda 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş standart olarak sunuluyor.

Tüm versiyonlarda arka aks yönlendirme sistemi standart olarak yer alıyor. Daha dar dönüş çapı isteyen kullanıcılar için gelişmiş bir versiyon da opsiyon listesinde bulunuyor.

Standart havalı süspansiyonun yanı sıra markanın üst seviye Aktif Gövde Kontrolü sistemi de tercih edilebiliyor. Akıllı aktif amortisörler sayesinde araç yol koşullarına göre kendini ayarlayabiliyor.

Mercedes-Benz yenilenen S Serisi için henüz resmi fiyatları açıklamadı. Fiyat listesinin satışların başlamasına yakın bir tarihte paylaşılması bekleniyor.

Türkiye'de aktif olarak satılan S 450d 4 MATIC L versiyonunun 19 milyon 828 bin 600 TL olduğunu göz önüne aldığmızda yeni modelin de 22 ile 25 miyon TL arasında bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?