Skoda Çok Sevilen Modelini Yeniliyor: Karoq İçin Yeni Sinyal

Türkiye ve Avrupa pazarında çok sevilen Skoda Karoq yenilenerek kullanıcıların karşısına çıkmayı hedefliyor. Peki elektriklenme adımları atılırken Karoq içten yanmalı üniteler ile mi hayatına devam edecek? İşte detaylar...

Skoda Karoq 2. Nesli İle Geliyor!

Avrupa pazarında elektriklenme adımları hız kesmeden devam ederken bir yandan da içten yanmalı otomobillerin geleceği şekilleniyor. Bu kapsamda uzun süredir gündemde olmayan Skoda Karoq modelinin yenileneceği yönünde bilgiler gelmeye başladı.

Skoda’nın 2017 yılında satışa sunduğu Karoq bugüne kadar özellikle Avrupa pazarında önemli bir başarı yakaladı. Sadece İngiltere’de 100 bin adedin üzerinde satılan model, Octavia ve Fabia’nın ardından markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı.

Son yıllarda satış temposu düşmüş olsa da, Karoq hala Skoda’nın en bilinen SUV’lerinden biri konumunda. Markanın pazarlama tarafındaki üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar ise Karoq’un tamamen rafa kaldırılmayabileceğini gösteriyor.

Skoda müşteri talebi sürdüğü ve yasal şartlar izin verdiği sürece içten yanmalı motorlu modelleri üretmeye devam etmek istediklerini açıkça ifade ediyor. Bu yaklaşım Karoq’un ikinci bir nesil ile yenilenme ihtimalini güçlendiriyor.

Yeni nesil Karoq ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...