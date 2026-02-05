Bu Araç Gerçek Anlamda İkinci Eviniz Olacak!

2027 model Mercedes-Benz Marco Polo tanıtıldı. Karavan kullanıcılarına hitap eden bu yeni model, sadece tasarım açısından değişiklik içermekle sınırlı kalmıyor, konfor seviyesini üst seviyeye çeken yenilikler sunuyor. Bu yenileme işleminin ardından araç yolculara dinlenmek için oldukça rahat bir ortam sunmaya başladı.

2027 Mercedes-Benz Marco Polo'nun Özellikleri Neler?

2027 model Mercedes-Benz Marco Polo, dış görünüm açısından büyük bir değişiklik getirmiyor ancak yeni açılır bir tavanı bulunuyor. Bu tavan hem ses hem ısı yalıtımını daha iyi hâle getirirken içeride 10 mm'lik bir baş mesafesi bulunuyor. Tavandaki yatak artık 2, 05 m x 1,13 m boyutlarında ve ayarlanabilir bir LED aydınlatma sistemi eklendi.

Çekmeceler ve katlanabilir masalar elden geçirilirken eğlence sistemi kapalıyken bile Bluetooth ile bağlanmanın mümkün olduğu sekiz hoparlörlü, subwoofer destekli yeni bir ses sistemi dahil edildi. İç kısımda iki adet 12,3 inçlik ekran standart olarak geliyor. Motor tarafında ise şimdilik bir değişiklik görünmüyor.

Bu araç 2,0 litrelik turbo dizel motora sahip ve üç farklı güç seçeneği, dokuz ileri otomatik şanzıman, arkadan itiş ya da dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunuyor. Bu arada yenilenen Marco Polo'nun üretimi artık Westfalia ile değil, tamamen şirket içinde yapılacak. Bu, iş birliğinin tamamen sona erdiği anlamına geliyor. Araç İspanya'da üretilmeye devam edecek olsa da karavan dönüşümü Almanya'daki Ludwigfelde tesislerinde gerçekleştirilecek.

Son adımla birlikte daha kaliteli araçlar sunmayı ve teslimat sürelerini kısaltmayı hedefleyen marka, mutfak ve dolap istemeyip sadece geniş alan arayışında olanlara hitap eden Horizon'u da yakında satışa sunmayı planlıyor. Teslimatlarına 2026 yılının ikinci yarısında başlanması planlanan bu modelin fiyatı ile ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.