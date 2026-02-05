Satışlar Düştü, Üretim Durdu! Bu Hyundai Arabayı Bir Süre Beklemeyin

Hyundai, 2026 modeli beklenen elektrikli SUV modeli Kona hakkında yeni bir karar aldı. 2026 model yılının es geçilmesi üzerinde karar kılan şirket, bu yılı es geçtikten sonra 2027 model ile birlikte geri dönüş yapmayı planlıyor. Markanın bu yılı neden atladığına dair detaylar da ortaya çıktı.

2026 Model Elektrikli Kona Üretilmeyecek

Hyundai'nin 2026 model Kona Elektrik modelinin es geçilecek olması birçok sebepten kaynaklanıyor. Bunların başında ise hâlihazırda 2025 model araçların stoğunun eritilememesi geliyor. Marka, şu anda mevcut arabaların müşterilerden gelen talepleri karşılamak için yeterli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle 2026 modelin seri üretim bandında yer almamasının daha mantıklı bir hamle olacağı yönünde bir görüşün ağır bastığı söylenebilir.

İkinci gerekçe olarak satışlardaki düşüş gösteriliyor. Burada da ilk sebeple bir bağlantı bulunuyor. 2025 model araçların hâlâ çok önemli bir kısmının stokta mevcut olması, arabanın satışlarında beklendiği gibi yüksek ivme yakalanamadığını ortaya koyuyor. Hatta paylaşılan verilere göre Hyundai'nin Kona Elektrik modelinin 2025 yılındaki satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 41'lik bir düşüş yaşadı.

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda 2026 modelin es geçilmesi kulağa oldukça doğru bir hamle geliyor. Yine de bu modelin "kalıcı" olarak piyasadan çekilmediğini belirtmek gerekiyor. Üretim kısa bir aradan sonra tekrar başlanacak ancak 2026 modelin yerine 2027 model yılı ile satışa sunulacak.

Yeni modelin 2026 yılı için duyurulan SE donanımla birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bu model, 48,6 kWh kapasiteli batarya, 133 beygir gücünde önden çekişli bir sisteme sahip olabilir. 2027 model Kona Elektrik'te ne tür yenilikler olacağı şimdilik bir soru işareti olarak kalsa da dikkatleri üzerine çeken tasarımının sürdürülmesi muhtemel görünüyor.