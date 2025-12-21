Benzinde İndirim Var Mı? 21 Aralık 2025 Güncel Benzin, Motorin, LPG Fiyatları!

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol cephesindeki dalgalanmalar nedeniyle araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki “benzine indirim geldi mi?” sorusu yeniden akıllara gelirken 21 Aralık 2025 Pazar itibarıyla fiyat tabelalarında herhangi bir değişiklik yaşandı mı? İşte detaylar...

21 Aralık 2025 Güncel Benzin, Motorin, LPG Fiyatları!

Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla benzinde herhangi bir indirim ya da zam uygulanmadı. Fiyatlar, önceki gün oluşan pompa seviyelerinde sabit kaldı.

Bu noktada tüketiciler merakla fiyat listelerini kontrol etmeye devam ediyor zira bu hafta benzine arka arkaya 2 defa indirim geldi. Geçtğimiz haftaysa motorinde 2 TL indirim yapıldı. Direkt olarak pompaya yansıyan bu indirimler aslında brent petrol cephesinde yaşanan ciddi dalgalanmalardan kaynaklıyor.

Tüm bunların yanında brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam etmekte. Bu da tüketicileri 3. bir indirim daha olacak mı düşüncesine iterken devam eden seyir incelendiğinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gelmesi muhtemel gözüküyor.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 51,78 TL/lt

Motorin: 53,18 TL/lt

LPG: 46,55 TL/lt

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 51,61 TL/lt

Motorin: 53,01 TL/lt

LPG: 46,54 TL/lt

Ankara

Benzin: 52,63 TL/lt

Motorin: 54,19 TL/lt

LPG: 45,18 TL/lt

İzmir