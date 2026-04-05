28 Floors: Outbreak Başrol Karakteriyle Tartışmaların Odağında: Uncharted'dan Çalıntı Mı?

Yakın bir zaman önce yaşanan gelişmeye bakılır ise Nathan Drake, Uncharted serisindeki maceralarının ardından, kendisine atılacak yeni bir macera(!) bulmuş. İşin şakası bir yana, 28 Floors: Outbreak oyununun ana karakterinin Nathan Drake ile olan benzerliği tartışma yarattı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

28 Floors: Outbreak Nasıl Bir Oyun?

PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen oyun, birinci kişi bakış açısından oynanıyor ve hayatta kalma-korku türünde bir deneyim sunacak. Hikayesi ise çökmekte olan bir laboratuvar binasında geçiyor. Canlı organizma dört bir yanı sarmış iken, kaçışımızı ise çalışan bir asansör ile çatıdan yapmak durumundayız.

Oyunun Başrol Karakteri Neden Tartışma Konusu Oldu?

Bildiğiniz gibi oyun sektöründe oyunlar arası esinlenmelere denk geliyoruz. Oynanış mekanikleri olsun, hikaye akışlarındaki belirli geçişler veya kısımlar olsun pek çok örnek gösterilebilir. Hatta kimi zaman karakterlerin mizacı dahi başka karakterleri anımsatabiliyor. Ancak 28 Floors: Outbreak karakterinde ipin ucu kaçmış gibi görünüyor. Oyunun PlayStation sayfasının kapak resminde yer verilen ve aşağıdan da göz atabileceğiniz üzere, başrol karakterimiz Uncharted serisinden Nathan Drake ile garip bir şekilde fazlasıyla benzerlik gösteriyor.

Bu noktada şöyle bir bilgilendirme daha yapalım ki, geliştirici konumunda bulunan Witenovastudio OÜ stüdyosunun Sony Interactive Entertainment ile herhangi bir bağlantısının bulunmuyor. Hal böyle olunca, onay sisteminden nasıl geçip de PlayStation mağazasında listelenebildiği büyük bir merak konusu oldu.

Şu an için Sony tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Bu benzerliğin fark edilmesinin ve sosyal medya üzerinde hızla yayılmasının ardından nasıl bir açıklamanın yapılacağı ve nasıl bir eylemin gerçekleştirileceği merak ediliyor.

Eğer bir erteleme veya iptal kararı alınmaz ise 2027 yılında bizlerle olacak 28 Floors: Outbreak, oynanışta hangi katlara gireceğimizi bize bırakıyor. Tercihimizi yaptıktan sonra da bizi bekleyen her türden tehlikelere karşı tetikte olmak durumunda olacağız. Kaynak yönetimi büyük önem arz edecek iken, hayatta kalmayı başaranlara da istersek yardım edebilecek ve kurtulmalarını sağlayabileceğiz.

Editörün Yorumu

Ortada ilginç bir durumun olduğu bir gerçek diyebilirim. Bir noktaya kadar esinlenebilirsiniz, ama Witenovastudio OÜ stüdyosu esinlenmenin birazcık ötesine geçmiş gibi görünüyor. Ancak konunun esas ilginç olan kısmı da onay sisteminden bu kadar kolay bir şekilde geçip de mağazada listelenmiş olması.

Aslına bakarsanız, geçmişte bu şekilde pek çok gelişme yaşanmıştı. Mesela The Last of Us ile fazlasıyla benzerlik gösteren The Last Hope - Dead Zone Survival'ın Nintendo eShop üzerinde yayınlanması gibi. Durumun kısa sürede fark edilmesinin ardından kaldırılmıştı. Bakalım 28 Floors: Outbreak ile ilgili neler yaşanacak?