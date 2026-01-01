Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunu İçin Tarih Netleşti!

Yakın zamanda bilgisayar oyuncularına sunulan ve League of Legends (LoL) hayranlarının yakından takip ettiği yeni dövüş oyunun 2XKO için konsol çıkış tarihi ortaya çıktı. Riot Games'in geliştirdiği oyun yakın zamanda konsollar üzerinden oynanabilecek. İşte gün yüzüne çıkan tarih!

Konsol İçin 2XKO Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Riot Games tarafından geliştirilen ve League of Legends evreninde geçen 2XKO, oynaması ücretsiz bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez 2019 yılında Project L adıyla duyurulan yapım, daha sonra 2XKO ismiyle piyasaya sürüldü. Oyunda iki kişilik takımlar karşı karşıya geliyor ve oyuncular maç sırasında karakterler arasında geçiş yaparak hem saldırı hem savunma yapabiliyor.

2XKO’nun konsol çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı. Riot Games’in oyuna ait bir fragmanı kısa süreliğine herkese açık şekilde paylaşmasıyla yapımın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 20 Ocak 2026’da piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı. Şirket, durumu fark ettikten sonra söz konusu videoyu hemen gizliye aldı. Ancak videoya erişim linki değişmediği için sonradan tamamen silindi.

Oyun şu anda bilgisayar oyuncuları için zaten erken erişime açık. Bu süreçte oyunculardan gelen geri bildirimleri değerlendiren Riot Games, genel olarak olumlu yorumlar ile karşılaştı. Özellikle kontrollerin kolay olması ve takım oyunu gibi hissettirmesi oyuncuların hoşuna gitti.

Şu an için tek sorun mevcut karakterlerin az olması gibi görünüyor. Zira bununla ilgili az da olsa olumsuz eleştiriler var. Şu anda oyunda 11 League of Legends şampiyonu bulunuyor. Bunlar Ahri, Jinx, Yasuo ve Darius gibi popüler isimler. Fakat LoL'deki onlarca şampiyon seçeneği göz önünde bulundurulduğunda bu sayı gerçekten de biraz düşük kalıyor. Bu nedenle 2XKO'ya yeni karakterler eklenmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.