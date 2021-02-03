3 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu ve İllere Göre Aşı Tablosu

3 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 3 Şubat vaka sayısı kaç oldu? 3 Şubat Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı açıklandı.

3 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 148.192 test yapıldığı paylaşıldı. 8.102 yeni vaka olduğu ve 632 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 117 kişi hayatını kaybetti ve 8.314 kişi iyileşti.

3 Şubat Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

3 Şubat itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.501.079 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26.354'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.523 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 2.387.384 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

3 Şubat Aşı Tablosu

Hemen aşağıdan bugün hangi ilde ne kadar aşı yapılmış öğrenebilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.