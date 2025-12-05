30 Yılın Ardından: Windows 11 İçin Önemli Güncelleme!

Microsoft belki de Windows'un en çok kullanılan pencelerinden biri olan "Çalıştır" için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme ile yılların değişmeyen Çalıştır penceresi yeni bir tasarıma kavuşmuş olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Microsoft, Çalıştır Penceresine Modern Bir Dokunuş Yapıyor

Windows’un en eski araçlarından biri olan “Çalıştır” penceresi Windows 95’ten bu yana neredeyse hiç değişmemişti. Kullanıcıların hızlı komutlarla uygulama başlatmasını sağlayan bu küçük pencere Windows 11 ile sonunda modernleşiyor.

Son önizleme sürümlerinde keşfedilen yeni tasarım hem karanlık mod desteği hem de Windows 11’in estetik çizgileriyle uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Yenilenen Çalıştır penceresi daha yuvarlatılmış hatlara, sade bir arayüze ve güncel Windows tasarımına yakın bir görünüme sahip.

İşlevsel olarak ise hiçbir değişiklik yok kullanıcılar hâlâ “mspaint”, “calc”, “dxdiag” gibi komutlarla uygulamaları açmaya devam ediyor. Yani Microsoft tasarımı yenilerken aracı tamamen aynı mantıkla korumuş. İlginç bir şekilde Microsoft kullanıcıları bu değişikliğe zorlamıyor.

Bu yeni tasarım henüz herkes için zorunlu değil ve gelişmiş sistem ayarlarından eski Çalıştır penceresine dönüş yapmak mümkün olacak. Bu özellikle nostaljik arayüzü seven kullanıcılar için güzel bir tercih imkânı sunuyor.

Microsoft, yeni Çalıştır penceresini henüz resmi olarak duyurmadı ancak tasarımın Insider sürümlerinde görünmesi gelecek haftalarda daha geniş testlerin başlayacağı anlamına geliyor. Şirketin son dönemde PowerToys Run veya Command Palette gibi modern komut araçlarına yatırım yapması, Çalıştır penceresinin de gelecekte daha kapsamlı bir başlatıcıya dönüşebileceğini düşündürüyor.

Windows ekosistemine Raycast gibi güçlü başlatıcıların gelmesi de Microsoft’u bu alanda daha fazla yenilik yapmaya teşvik ediyor. Kullanıcılar artık sadece uygulama açmak değil, sistem içinde hızlıca işlem yapmak için modern çözümler arıyor. Bu nedenle Çalıştır penceresinin yenilenmesi küçük ama önemli bir adım olarak görülüyor.