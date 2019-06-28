3400 Yıllık Mitanni İmparatorluğu Sarayı Sular Çekilince Ortaya Çıktı

Küresel ısınma ile birlikte kuraklığın hat safhaya ulaşmasından sonra bazı barajlar çekilmeye başladı. Bu barajlardan bir tanesi olan Musul Barajı, suları çekilince Mitanni İmparatorluğu’na ait 3400 yıllık sarayı gözler önüne serdi. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Mezopotamya bölgesinin belki de hakkında en az şey bilinen imparatorluklarından Mitanni İmparatorluğu, büyük sarayları ile tanınıyo. Bu kalıntılar ilk olarak suların çekilmesi ile yüzeyde hafif bir şekilde kendisini göstermişti. Ancak sular iyiden iyiye çekilince, bütün kalıntılar ortaya çıktı.

Mitanni İmparatorluğuna ait saray büyük ilgi gördü

Araştırmaların yapıldığı bölgede birçok arkeolog bulunuyor Tübingen Üniversitesi'nden arkeolog İvana Puljiz, Ortadoğu'nun antik dönemlerinin günümüzde bile karanlıkta olduğunu söyledi. Ortaya çıkan bu sarayın Mezopotamya tarihine önemli bir ışık tutacağı düşünülüyor. Proje ile ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Bu sarayın içerisinde 10 adet çivi yazısı ile yazılmış kil tablet bulundu. Ayrıca sarayın duvarlarında da milattan önce 2000’li yıllardan kalan resimler görüldü. Bu resimlerin Antik Ortadoğu'da bulunan bütün saraylarda kullanıldığı da ifade edildi.

Elde edilen kil tabletler Almanya'da araştırma konusu olacak. Böylece hem Mezopotamya, hem de Mitanni İmparatorluğu ile ilgili daha fazla gizem çözebilecek. Kuraklığın artmasıyla birlikte, barajların çekilmesi sonucunda bu tarz birçok tarihi kalıntı ortaya çıkabilir.

Sizce bu tarz arkeolojik çalışmalar, dünya tarihine ne tür katkılarda bulunabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.