Oyun Konsolları İçin Evde 3D Yazıcıyla Monitör Üretildi!

Geçmişin tozlu raflarında kalan pek çok oyun konsolu günümüz teknolojisiyle yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Özellikle retro konsolların popülerleşmesiyle birlikte kullanıcıların geçmişin nostaljisini yeni nesil teknolojilerle harmanladığına şahit oluyoruz.

Son olarak "Press Any Key to Continue" (PKC) isimli bir YouTube kanalı, Amiga A500 Mini retro konsol ile tamamen uyumlu çalışabilen mini bir monitör tasarladı. İşin en heyecan verici kısmı ise bu monitör kasasının tamamen bir 3D yazıcı kullanılarak üretilmiş olması. İşte detaylar!

3D Yazıcıdan Retro Oyun Konsolları İle Uyumlu Monitör Üretildi

Aktarılanlara göre söz konusu projede Fusion 360 yazılımı ile son son dönemin popüler 3D yazıcılarından biri olan Bambu Lab A1 kullanılıyor. Cihazın tasarımı için ise Commodore 1081 ve 1084 modellerini ikonik hatlarrından ilham alınıyor. Öyle ki orijinal Commodore 1081 monitörün uzaktan kumanda düğmeleri bile kasanın üzerindeki kontrol paneline uyarlanmış durumda.

Videoda monitör kasasının büyük bir bölümünün tek parça halinde basılması önemli bir başarı olarak görülüyor. Özellikle baskı sonrası destek parçalarının temizlenmesi gerekse de parçaların birbiriyle olan uyumu ve montaj hassasiyeti videoda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Peki bu güzel kasanın içinde ne var? Geliştirici videoda Amazon'da satılan ve genellikle güvenlik kamerası sistemlerinde kullanılan 8 inçlik bir LCD ekranı tercih ettiğini ifade ediyor. LCD modern ekranı satın aldıktan sonra parçalarına ayıran kullanıcı, içindeki elektronikleri kendi tasarladığı 3D baskı kasaya entegre etmeyi başarıyor.

Peki siz bu konu hakkkında ne düşünüyorsunuz? Evinizde böyle bir 3D yazıcı projesi denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.