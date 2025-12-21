PS2 Oyunlarını Çalıştıran Retro El Konsolu Tanıtıldı: İşlemcisi Çok Güçlü!

Retro oyun konsolu pazarının üretken isimlerinden biri olan Anbernic, oyuncuların uzun süredir beklediği dikey tasarımlı yeni retro el konsolunu nihayet görücüye çıkardı. Son dönemde artan dikey konsol rekabetine hızlı bir giriş yapan şirket yeni Anbernic RG477V modeliyle özellikle performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

Piyasaya sürülen yeni cihaz, hem teknik özellikleri hem de nostaljik tasarımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle cep dostu yapısı ve güçlü emülasyon yetenekleriyle öne çıkan el konsolu performans anlamında da rakiplerine kıyasla önemli avantajlar sunuyor. İşte detaylar!

Anbernic RG477V'nin Özellikleri

Anbernic RG477V tasarımında klasik dikey form faktörünü korurken donanım tarafında da günümüz teknolojisinden sonuna kadar faydalanıyor. Cihazın ön yüzünde 1280 x 960 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 4.7 inçlik bir IPS ekran yer alıyor. El konsolu bu güçlü görüntüleme özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu Siyah Çerçeve Ekleme (BFI) teknolojisi sayesinde 60 FPS oyun deneyimi de vadediyor.

Konsolun kalbinde ise performans canavarı olarak nitelendirebileceğimiz MediaTek Dimensity 8300 yonga seti bulunuyor. Toplamda 8 çekirdeğe ve Mali-G615 MP6 grafik birimine ev sahipliği yapan işlemci 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar olan depolama seçenekleriyle de destekleniyor.

Anbernic RG477V sunduğu yüksek performans ile birlikte emülasyon konusunda oldukça iddialı bir konumda yer alıyor. Cihaz, PlayStation 2 ve Nintendo Wii U gibi yüksek performans gerektiren retro konsolların oyunlarını rahatlıkla çalıştırabiliyor. Üstelik kullanıcılar Hall efektli joystickler, ABXY tuş takımı ve dört yönlü d-pad ile oyunları çok daha konforlu bir şekilde oynayabiliyor.

Siyah ve Retro Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan yeni cihaz bağlantı tarafında da kullanıcıları üzmüyor. Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E desteği sunan model ayrıca uzun oyun maratonları için 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 27W hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gelelim en çok merak edilen fiyat konusuna. Anbernic RG477V'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 199.99 dolar karşılığında Çin ve ABD'de satışa sunuldu. Eğer 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneklerini tercih ederseniz isterseniz fiyatı 269.99 dolara kadar çıkarmanız gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz Türkiye'ye gelmesi durumunda en çok tercih edilen el konsolu modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.